Сегодня 20:18
Депутат Сейма и сын Айнара Шлесерса получил Mercedes в подарок
Депутат Сейма Ричард Шлесерс в прошлом году получил в подарок Mercedes за 25 000 евро и задекларировал сделку почти на полмиллиона евро.
Депутат Сейма Ричард Шлесерс в прошлом году получил в подарок автомобиль Mercedes Benz GLC 220 d 4Matic 2016 года выпуска стоимостью 25 000 евро. Об этом свидетельствует декларация должностного лица, поданная в Службу государственных доходов.
В Сейме Шлесерс заработал 47 704 евро.
Согласно декларации, в собственности депутата находится квартира в Риге. Также депутат задекларировал сделку — договор цессии — на сумму 474 470 евро. Из декларации также следует, что у Шлесерса нет накоплений в частных пенсионных фондах и страховании жизни.