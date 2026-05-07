Все не так просто: латвийские чиновники уточнили информацию о новом порядке парковки во дворах многоэтажек
После бурных обсуждений новых правил парковки во дворах многоквартирных домов выяснилось: полностью отказаться от бумажных разрешений водителям пока не дадут. В Министерстве сообщения признали, что изменения в правилах вызвали путаницу, и теперь власти спешно готовят уточнения, чтобы контролеры по-прежнему могли требовать пропуск «под лобовым стеклом».
31 марта этого года вступили в силу поправки к Правилам дорожного движения (CSN), одна из которых касается подпункта 285.27 — дополнительного знака «Прочая дополнительная информация». Как уточняет Министерство сообщения, указанные изменения не отменяют действовавшее ранее требование размещать разрешение на стоянку на видном месте. Вместе с тем они вызвали неясности у контролирующих учреждений относительно отдельных требований и применения дополнительного знака № 849. Чтобы устранить эти неясности, Министерство сообщения внесло в Сейм предложение дополнить Закон о дорожном движении общей нормой, устанавливающей обязанность размещать разрешение на стоянку на видном месте.
После расширения сферы применения дополнительного знака № 849 «Прочая дополнительная информация» из названия дорожного знака была исключена поясняющая часть. Это позволяет использовать данный знак значительно шире — например, для указания времени работы сигналов светофора, регулирования движения общественного транспорта, а также предоставления различной информационной или символической информации участникам дорожного движения.
«Измененная норма предусматривает более широкий охват, однако для жителей она не создает никаких изменений. Поправки не отменяют прежние требования, в том числе обязанность размещать разрешение на стоянку на видном месте. Поэтому утверждения о том, что разрешение больше не нужно размещать за передним лобовым стеклом, некорректны. Если человеку предоставляются определенные права, у контролирующих учреждений должна быть возможность их проверить. Точно так же, как в театре или киносеансе необходимо предъявить билет, на стоянке, если водитель отсутствует в автомобиле, разрешение должно находиться на видном месте», — поясняет Министерство сообщения.
Как и прежде, перед размещением транспортного средства на стоянке, обозначенной дополнительным знаком № 849, например «Только с разрешениями № X», водитель обязан обеспечить наличие однозначных доказательств права пользоваться конкретным парковочным местом. На практике это означает, что действующее разрешение или пропуск должны быть размещены на видном месте, чтобы при отсутствии водителя у контролирующих лиц не возникало сомнений в возможном нарушении. Одновременно следует учитывать, что если разрешение упало или не было видно и за это был наложен штраф, у владельца транспортного средства сохраняется право оспорить наказание, предъявив действующее разрешение на стоянку.
Чтобы развеять возникшие в обществе опасения и снизить риск различного толкования правовых норм, Министерство сообщения подготовило предложение закрепить в Законе о дорожном движении отдельную общую норму об обязанности размещать разрешение на стоянку транспортного средства на видном месте (например, за передним лобовым стеклом). Предложение уже внесено на рассмотрение в Сейм, и в ближайшее время его планируется оценить в ответственной комиссии Сейма.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, появилась информация о том, что после вступления в силу новых правил, бумажное разрешение на парковку во дворах многоэтажных домов более не является обязательным. Эти разрешения теперь могут быть и в электронном виде. Но как видим, любовь к бумажкам в нашей стране победить не так легко.