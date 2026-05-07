Ставите машину у своего дома? Теперь в Риге новый порядок парковки автомобилей во дворах
Оператор автостоянок Park Expert призывает жителей обратить внимание на новые Правила дорожного движения, которые существенно меняют порядок размещения транспортных средств во дворах и на территориях. Новые правила предусматривает отказ от бумажных разрешений на парковку автомобилей и вводят цифровые решения.
С 31 марта этого года вступили в силу правила, меняющие порядок размещения транспортных средств во дворах и на территориях, обозначенных дополнительным знаком 849 «Прочая информация». Теперь больше не требуется размещать разрешение на лобовом стекле автомобиля, а также не предусмотрена обязательная письменная форма разрешения или обязанность помещать его на видное место.
В настоящее время разрешения могут выдаваться не только в бумажном формате, но и в электронном виде или даже устно. В свою очередь обязанность полиции — доказать нарушение в случае получения вызова по поводу неразрешенной парковки автомобиля на конкретной территории.
Электронная регистрация позволяет регистрировать автомобили, которым положены бесплатные парковочные места, а также при необходимости добавлять в список гостей. Внедрение такого подхода позволяет облегчить работу муниципальной полиции, поскольку ей не придется тратить время на реагирование на вызовы жителей по поводу неразрешенной парковки автомобилей.
Список автомобилей можно предоставить, например, старшему по дому или управляющему, у которых будет право при необходимости дополнять этот список. Это позволяет оперативно управлять перечнем разрешенных транспортных средств, штрафуя тех, кому разрешение не предоставлено.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Риге хотят поднять плату за парковку, но взамен обещают одно послабление.