В латвийской военной иерархии ввели новый статус для особой категории людей
В Латвии приняты изменения в закон о Земессардзе. Они расширяют личный состав Земессардзе, уточняют порядок приема и службы, улучшают социальные гарантии и вводят нововведение — статус поддерживающего Земессардзе.
Статус поддерживающего предусматривает возможность оказывать помощь Земессардзе тем людям, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут проходить службу, но хотят внести вклад своими знаниями и навыками. Поддерживающими смогут стать граждане Латвии с 18 лет. Для них установлены требования безопасности и репутации, порядок участия в учениях и выполнении задач подразделений, а также условия социального и материального обеспечения.
Также поддерживающим Земессардзе сможет стать общественная организация или объединение организаций. Условия и порядок присвоения этого статуса определит Кабинет министров.
Изменения в законе предусматривают, что образовательные учреждения и работодатели смогут освобождать земессаргов от учебы и рабочих обязанностей до полутора лет не только для участия в международных операциях и силах быстрого реагирования, но и для участия в подготовке до и после выполнения таких задач. В частности, предусмотрено предоставление земессаргу оплачиваемого отдыха продолжительностью 20 календарных дней после возвращения из международной операции.
Закон также предусматривает возможность частичной компенсации в случаях, когда гибель земессарга или ущерб его здоровью произошли во время службы, но не были связаны с непосредственным выполнением задач или злоупотреблением.
В дальнейшем в Земессардзе смогут зачисляться также прошедшие государственную службу обороны и резервные военнослужащие. Кроме того, в Земессардзе смогут принимать граждан Латвии, которые служат в учреждениях внутренних дел. Таким образом, эти работники смогут получить военные знания, поскольку ранее закон это ограничивал.
Также поправки устанавливают ответственность ветеранов Земессардзе, в том числе определяя условия в случаях противоправных действий ветерана.
