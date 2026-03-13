Рекордный интерес к Службе государственной обороны заставил продлить прием заявок

С учетом интереса молодежи Министерство обороны продлило до 13 апреля подачу заявок на июльский призыв Службы государственной обороны (СГО). Граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет могут добровольно записаться как на 11-месячную военную службу, так и на пятилетнюю службу в Земессардзе, которая начнется 17 июля этого года.