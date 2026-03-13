Рекордный интерес к Службе государственной обороны заставил продлить прием заявок
Из‑за высокого интереса молодежи Минобороны продлило прием заявок на июльский призыв СГО. Молодежь активно выбирает службу, которая дает не только опыт, но и реальные преимущества — от компенсаций до бюджетных мест в вузах.
С учетом интереса молодежи Министерство обороны продлило до 13 апреля подачу заявок на июльский призыв Службы государственной обороны (СГО). Граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет могут добровольно записаться как на 11-месячную военную службу, так и на пятилетнюю службу в Земессардзе, которая начнется 17 июля этого года.
Прием заявок на летний призыв 2026 года завершился 14 января, но ведомство по-прежнему получает письма и звонки от молодых людей и их родителей о желании пройти СГО этим летом.
Сейчас у молодых людей есть возможность записаться на 11-месячную службу в 36-й батальон боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве и батальон Земессардзе в Скрунде, а также на пятилетнюю службу в Земессардзе в четырех бригадах Земессардзе - Рижской, Видземской, Курземской и Латгальской.
Добровольно подавая заявку на июльский призыв этого года, граждане не подлежат дальнейшему отбору по принципу случайности на последующие призывы. Добровольцы будут получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро. Затем военнослужащие СГО получат компенсацию за увольнение - 1100 евро после уплаты налогов.
Кроме того, после успешного завершения службы добровольцы СГО могут претендовать на обучение на бюджетных местах в государственных вузах и колледжах по очным и заочным учебным программам, если будут соответствовать минимальным требованиям правил приема высшего учебного заведения и учебной программы.
Военнослужащие пятилетней службы государственной обороны Земессардзе получат компенсацию за дни несения службы.
Как сообщалось, к 14 января текущего года на июльский призыв СГО 2026 года в Национальные вооруженные силы подало заявку рекордное число добровольцев - 1560 граждан Латвии. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.