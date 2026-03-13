Рекордный интерес к Службе государственной обороны заставил продлить прием заявок
Фото: Armīns Janiks
В связи с большим интересом со стороны молодежи объявляется о дополнительном приеме заявок на июльский призыв Службы государственной обороны.
Отдел новостей

LETA

Из‑за высокого интереса молодежи Минобороны продлило прием заявок на июльский призыв СГО. Молодежь активно выбирает службу, которая дает не только опыт, но и реальные преимущества — от компенсаций до бюджетных мест в вузах.

С учетом интереса молодежи Министерство обороны продлило до 13 апреля подачу заявок на июльский призыв Службы государственной обороны (СГО). Граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет могут добровольно записаться как на 11-месячную военную службу, так и на пятилетнюю службу в Земессардзе, которая начнется 17 июля этого года.

Прием заявок на летний призыв 2026 года завершился 14 января, но ведомство по-прежнему получает письма и звонки от молодых людей и их родителей о желании пройти СГО этим летом.

Сейчас у молодых людей есть возможность записаться на 11-месячную службу в 36-й батальон боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве и батальон Земессардзе в Скрунде, а также на пятилетнюю службу в Земессардзе в четырех бригадах Земессардзе - Рижской, Видземской, Курземской и Латгальской.

Добровольно подавая заявку на июльский призыв этого года, граждане не подлежат дальнейшему отбору по принципу случайности на последующие призывы. Добровольцы будут получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро. Затем военнослужащие СГО получат компенсацию за увольнение - 1100 евро после уплаты налогов.

Кроме того, после успешного завершения службы добровольцы СГО могут претендовать на обучение на бюджетных местах в государственных вузах и колледжах по очным и заочным учебным программам, если будут соответствовать минимальным требованиям правил приема высшего учебного заведения и учебной программы.

Военнослужащие пятилетней службы государственной обороны Земессардзе получат компенсацию за дни несения службы.

Как сообщалось, к 14 января текущего года на июльский призыв СГО 2026 года в Национальные вооруженные силы подало заявку рекордное число добровольцев - 1560 граждан Латвии. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

