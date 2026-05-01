Используя топливный кризис, европейские авиакомпании хотят лишить прав пассажиров
Авиакомпании требуют отмены компенсаций, бесплатной ручной клади и других льгот, ссылаясь на рост цен на топливо.
Как сообщает Financial Times, на фоне резкого роста цен на керосин и проблем с поставками перевозчики усилили давление на власти Евросоюза, добиваясь отмены или временной приостановки ряда норм, которые, по их мнению, делают бизнес менее прибыльным.
В первую очередь речь идет о праве пассажиров на бесплатный провоз ручной клади, компенсациях за отмененные рейсы, экологических сборах и правилах использования аэропортовых слотов.
Особое недовольство у лоукостеров вызывает обсуждаемая в Европарламенте инициатива, которая может разрешить пассажирам бесплатно брать на борт не одну, а две ручные сумки. Авиакомпании считают, что это ударит по их бизнес-модели и вынудит повышать цены на билеты.
Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади открыто выступил против подобных требований, заявив, что перевозчики не должны нести последствия войны на Ближнем Востоке.
По его словам, правительства должны отказаться от обязательных компенсаций пассажирам в случаях, когда нехватка топлива делает выполнение рейсов невозможным. Он также назвал часть действующих правил «политически мотивированными».
Еще одним спорным вопросом стали правила заправки самолетов. Сейчас авиакомпаниям запрещено заранее заправляться более дешевым топливом за пределами региона, чтобы сократить расходы. Перевозчики требуют временно смягчить эти ограничения.
Также авиакомпании лоббируют изменения в системе распределения слотов в аэропортах. По действующим правилам перевозчик обязан использовать слот, иначе рискует его потерять, даже если спрос на рейсы падает.
В Евросоюзе уже дали понять, что готовы рассмотреть часть требований, но только как временную меру. Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что Брюссель допускает гибкость в вопросах слотов, заправки и отдельных пассажирских прав, если кризис продолжит углубляться.
На самом деле авиаперевозчики уже начали ужимать права пассажиров. Как ранее сообщал Otkrito.lv, популярная у латвийцев авиакомпания ввела жесткие ограничения на багаж.