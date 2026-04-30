В деле о тяжелом избиении в тоннеле на Авоту появился новый поворот: полиция изучила полную запись
История с жестоким ударом в пешеходном тоннеле в районе Авоту получила продолжение: полиция изучила полную видеозапись и заявила, что конфликт начался раньше, чем было видно на опубликованном фрагменте.
Ранее Рижская муниципальная полиция сообщала, что 4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения заметили на камерах в пешеходном тоннеле под железной дорогой в районе Авоту неподвижно лежащего человека. Просматривая записи с камер, правоохранители установили, что на мужчину напал другой мужчина, ударив его в область лица.
Прибыв на место, полицейские обнаружили, что пострадавший не реагирует на обращение и прикосновения, а под его лицом видны следы крови. С учетом этого сотрудники полиции немедленно начали делать массаж сердца до прибытия медиков.
Когда на место прибыли медики, полицейские с привлечением дополнительного экипажа начали искать виновного. Осмотрев ближайшую территорию, муниципальные полицейские вскоре заметили человека, подходящего под описание, и задержали его.
Дочь госпитализированного мужчины в соцсетях упрекнула Государственную полицию в том, что нападавший якобы находится на свободе, а правоохранители ничего не делают. Также, по ее словам, полиция грубо относится к семье и мешает ознакомиться с материалами дела.
В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что в происшествии участвовали мужчины 1989 и 1969 годов рождения.
В ходе расследования была получена более широкая информация о случившемся. Полиция пришла к выводу, что мужчины были знакомы между собой еще до конфликта, а сам конфликт начался раньше, чем это видно на опубликованном муниципальной полицией видео.
При просмотре полной видеозаписи установлено, что сначала мужчина 1969 года рождения ударил по лицу мужчину 1989 года рождения, после чего тот упал. Ударивший ушел, но пострадавший тем временем поднялся, догнал его и ответил ударом. После этого мужчина 1969 года рождения упал на землю, а нападавший ушел.
Полиция начала уголовный процесс по факту нанесения тяжкого телесного повреждения. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
Задержанному мужчине присвоен статус подозреваемого и назначены меры пресечения: явка в полицейское учреждение в установленное время, запрет выезжать из страны и запрет приближаться к пострадавшему. По данным полиции, мужчина соблюдает назначенные меры.
В ходе расследования не было получено сведений о том, что мужчина может совершить новое преступление, мешать уголовному процессу или уклоняться от него.