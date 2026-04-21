ВИДЕО: в тоннеле Риги избили мужчину - полицейским пришлось реанимировать пострадавшего

В центре Риги, в пешеходном тоннеле в районе улицы Авоту, произошел жестокий инцидент: неизвестный мужчина напал на прохожего и нанес ему удар в лицо, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший потерял сознание и остался лежать в тоннеле. Ситуацию вовремя заметили сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции. Благодаря камерам наблюдения удалось установить момент нападения и оперативно направить наряд на место.