ВИДЕО: в тоннеле Риги избили мужчину - полицейским пришлось реанимировать пострадавшего
Жестокое нападение в центре Риги едва не закончилось трагедией: мужчина лежал без сознания в тоннеле, а полицейским пришлось бороться за его жизнь прямо на месте преступления.
В центре Риги, в пешеходном тоннеле в районе улицы Авоту, произошел жестокий инцидент: неизвестный мужчина напал на прохожего и нанес ему удар в лицо, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший потерял сознание и остался лежать в тоннеле. Ситуацию вовремя заметили сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции. Благодаря камерам наблюдения удалось установить момент нападения и оперативно направить наряд на место.
Прибывшие полицейские обнаружили мужчину без сознания, рядом с ним были заметны следы крови. Не дожидаясь приезда медиков, правоохранители начали проводить сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти пострадавшему жизнь. После прибытия бригады скорой помощи сотрудники полиции обеспечили свободный доступ врачам, временно перекрыв проход через тоннель, чтобы медики могли спокойно продолжить оказание помощи.
Параллельно другие экипажи начали поиски нападавшего. Спустя короткое время в районе происшествия был замечен мужчина, подходящий под описание подозреваемого. Его оперативно задержали.
Позже на место прибыла Государственная полиция, которая начала дальнейшее расследование обстоятельств нападения. Благодаря слаженным действиям сотрудников видеонаблюдения и патрульных удалось не только оперативно оказать помощь пострадавшему, но и быстро задержать подозреваемого.