Европа взыщет с России компенсации пострадавшим от войны украинцам. Для этого создается специальная организация
Европейский парламент резко осудил продолжающиеся удары России по гражданской инфраструктуре Украины и призвал к созданию международного трибунала. В принятой резолюции депутаты также потребовали усилить санкции и обеспечить компенсации пострадавшим.
В резолюции, принятой 446 голосами «за», 63 «против» и при 52 воздержавшихся, Европарламент самым решительным образом осудил повторяющиеся атаки России по гражданским целям в Украине.
Депутаты особо подчеркнули систематические удары по гражданской инфраструктуре и призвали Москву немедленно их прекратить. В документе говорится, что агрессия России является грубым нарушением международного права.
Европарламент также настаивает на привлечении к ответственности руководства России и ее союзников за агрессию, военные преступления, преступления против человечности и другие международные преступления.
Депутаты выразили поддержку созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвали все страны ЕС присоединиться к нему.
В резолюции подчеркивается, что ответственность должна распространяться на всех, кто участвует в агрессии или способствует ей — включая высшее политическое и военное руководство, а также представителей судебной системы России.
Отдельным решением Европарламент поддержал создание Международной комиссии по компенсационным требованиям для Украины. За это проголосовали 465 депутатов, 57 — против, 47 воздержались. Комиссия должна обеспечить выплаты гражданским лицам, пострадавшим в результате войны.
После одобрения Европарламента страны ЕС смогут официально присоединиться к соответствующей конвенции. Ожидается, что комиссия будет учреждена 14 мая 2026 года на сессии Комитета министров Совета Европы в Кишиневе.
