Миериня: нельзя позволять российским убийцам прославлять агрессию на международных форумах
Нельзя допускать, чтобы российские убийцы прославляли агрессию на глобальных форумах, подчеркнула председатель Сейма Дайга Миериня, обращаясь к присутствующим на саммите в Буче в Украине.
«Это высшая точка нигилизма, что российские солдаты, убивавшие украинских мирных жителей, могут прославлять агрессию на глобальном форуме. Мы не должны допускать участие россиян в культурных мероприятиях, в том числе на Венецианских биеннале. Неужели мы готовы показывать картины, написанные украинской кровью?» — подчеркнула Миериня.
Латвия продолжит решительно поддерживать Украину, и Латвия не позволит военным преступникам остаться безнаказанными, подчеркнула председатель Сейма.
«Россия должна взять на себя полную ответственность за свои преступления и компенсировать причиненный ущерб, в том числе выплачивая репарации. Без обеспечения ответственности невозможно достичь справедливого и устойчивого мира в Украине. Мы также не должны затягивать с созданием специального трибунала, а также необходим компенсационный фонд для пострадавших», — сказала председатель Сейма, призвав к более жесткому подходу при возвращении агрессора в международное пространство, в том числе в культурные и спортивные мероприятия.
Также председатель Сейма напомнила, что Россия несет ответственность и за похищение украинских детей. До сих пор домой в Украину вернулись лишь 10% всех похищенных детей, указала Миериня, призвав поддержать инициативу «Save Ukraine», которая помогает доставлять похищенных украинских детей домой и возвращать их к нормальной жизни.
В украинском городе Буча сегодня проходил саммит, в котором участвовали спикеры парламентов европейских стран, подтверждая поддержку Украине на ее пути восстановления и в борьбе за свободу. Также на саммите вспомнили погибших жителей в страшных событиях марта 2022 года в Буче.