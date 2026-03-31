Миериня: нельзя позволять российским убийцам прославлять агрессию на международных форумах

«Россия должна взять на себя полную ответственность за свои преступления и компенсировать причиненный ущерб, в том числе выплачивая репарации. Без обеспечения ответственности невозможно достичь справедливого и устойчивого мира в Украине. Мы также не должны затягивать с созданием специального трибунала, а также необходим компенсационный фонд для пострадавших», — сказала председатель Сейма, призвав к более жесткому подходу при возвращении агрессора в международное пространство, в том числе в культурные и спортивные мероприятия.