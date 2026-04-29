Мужчины подошли к виновнику аварии в Иманте поговорить, но увидели в салоне то, что заставило их действовать сразу
В Латвии зафиксированы сразу два тревожных случая, когда сильно пьяные водители перевозили детей. В одном случае женщина с 3,38 промилле врезалась в дерево с трехлетним ребенком в машине, в другом — водитель в Риге устроил ДТП, а на заднем сиденье его Volkswagen находился мальчик.
В Кулдигском крае, в Падуре, пьяная водительница врезалась в дерево возле одного из частных владений. Она везла своего трехлетнего ребенка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения — 3,38 промилле. Кроме того, у мальчика не было детского автокресла.
Отец ребенка, которого вызвали на место происшествия, тоже оказался в состоянии алкогольного опьянения. Заботу о пострадавшем малыше взяла на себя родственница.
Похожая ситуация произошла и в Риге, на проспекте Курземес. Каспарс ехал за рулем своего Audi, когда его и пассажира привлекла агрессивная манера езды водителя Volkswagen.
Каспарс рассказал:
«Уже на первом светофоре я увидел, что он тормозит, а потом вдруг резко газует — едет неадекватно. Он перестроился в правую полосу и сначала ехал медленно, а потом резко, без поворотника, попытался влезть вперед, в результате задел бампер».
После столкновения Каспарс и его пассажир решили подойти к виновнику аварии и поговорить. Но, приблизившись к машине, они увидели тревожную картину.
«Мы вышли, подошли и увидели, что он пьян. Также увидели ребенка — ему, наверное, было около шести лет. По виду у водителя было примерно 2,5 промилле. Мы попытались спокойно договориться с ним, чтобы он заглушил машину. Я решил вынуть ключи из зажигания. Сначала он не разрешал, рядом были бутылки алкоголя. Мы вынули ключи и вызвали полицию», — рассказал водитель Audi.
Полицейские установили у водителя Volkswagen 2,74 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Вскоре мужчину попросили пройти в задний отсек полицейского автомобиля.
Однако незадолго до прибытия стражей порядка пьяный водитель, предположительно, успел позвонить своей жене и матери ребенка, которая тоже пришла на место. Точнее, по словам очевидцев, скорее «приплелась», поскольку она также находилась под сильным воздействием алкоголя.
Сам мальчик тем временем оставался сидеть на заднем сиденье Volkswagen. С учетом того, что оба родителя были пьяны, а отец должен был отправиться в участок, полиция вызвала бабушку ребенка, вместе с которой мальчик смог поехать домой.
За управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения водителя лишили прав и начали уголовный процесс. Административное дело будет начато из-за совершения ДТП, а также из-за присмотра за ребенком в состоянии алкогольного опьянения.