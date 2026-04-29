Ребенок плакал и не мог успокоиться: под Кулдигой пьяная мать врезалась в дерево с 3-летним сыном в машине

Похожий случай произошел вчера, 28 апреля, во второй половине дня в Риге, в микрорайоне Иманта, где после столкновения автомобилей Volkswagen и Audi полицейские установили, что водитель Volkswagen ехал в состоянии алкогольного опьянения 2,48 промилле, а в салоне автомобиля находился 4-летний ребенок. В аварии никто не пострадал. После ДТП на место происшествия прибыла мать ребенка, которая также находилась в сильном алкогольном опьянении, поэтому ребенок был передан бабушке. Пьяный водитель был задержан и помещен в место временного задержания, а за вождение в состоянии опьянения начат уголовный процесс. За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком начат процесс об административном правонарушении.