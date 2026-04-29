Ребенок плакал и не мог успокоиться: под Кулдигой пьяная мать врезалась в дерево с 3-летним сыном в машине
В Кулдигском крае и Риге в последние дни зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия, виновники которых сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Позавчера, 27 апреля около 20:00, Государственная полиция получила информацию о том, что в Кулдигском крае, в Падурской волости, в Падуре, возле одного из домов женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехала с дороги и врезалась в дерево.
Прибывшие на место должностные лица Государственной полиции провели проверку содержания алкоголя в выдохе водительницы и установили, что она находилась в состоянии опьянения 3,38 промилле. В автомобиле женщины находился ее 3-летний сын, который пострадал в аварии, был эмоционально возбужден, плакал и не мог успокоиться. У мальчика был виден ушиб лба, и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи приняли решение доставить ребенка в медицинское учреждение для проверки, поэтому попросили дать с собой детское кресло для перевозки ребенка.
Проверив автомобиль, которым управляла женщина, полицейские установили, что кресла, предназначенного для безопасной перевозки ребенка, в нем не было. Следовательно, ребенок перевозился с нарушением требований Закона о дорожном движении.
Учитывая, что женщина находилась в сильном алкогольном опьянении и не могла выполнять обязанности по уходу за своим ребенком, на место происшествия прибыл отец ребенка. Однако он также явно находился в состоянии алкогольного опьянения и не проявлял никакого интереса к ребенку и состоянию его здоровья. Мужчина вел себя агрессивно и заявил, что ему необходимо вернуть принадлежащий ему разбитый автомобиль. Он также отказался проходить проверку на алкоголь.
Мужчину попросили дать контактный телефон родственника, который мог бы взять на себя заботу о малолетнем ребенке. Сначала он отказался участвовать, но позже назвал номер телефона своей сестры. Полицейские связались с ней, и она согласилась приехать в медицинское учреждение и взять на себя заботу о сыне своего брата.
В Государственной полиции против женщины начат уголовный процесс за управление транспортным средством под воздействием алкоголя. Также начаты процессы об административных правонарушениях за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, за перевозку ребенка ростом до 150 см без соответствующего его возрасту и весу детского сиденья или подставки, установленной согласно указаниям производителя, а также за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Против отца ребенка также начат процесс об административном правонарушении за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
Должностные лица Государственной полиции сообщили о произошедшем в сиротский суд. Согласно Закону о защите прав детей, за невыполнение обязанностей по уходу предусмотрено предупреждение или денежный штраф до 210 евро. Размер штрафа определит административная комиссия самоуправления.
Похожий случай произошел вчера, 28 апреля, во второй половине дня в Риге, в микрорайоне Иманта, где после столкновения автомобилей Volkswagen и Audi полицейские установили, что водитель Volkswagen ехал в состоянии алкогольного опьянения 2,48 промилле, а в салоне автомобиля находился 4-летний ребенок. В аварии никто не пострадал. После ДТП на место происшествия прибыла мать ребенка, которая также находилась в сильном алкогольном опьянении, поэтому ребенок был передан бабушке. Пьяный водитель был задержан и помещен в место временного задержания, а за вождение в состоянии опьянения начат уголовный процесс. За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком начат процесс об административном правонарушении.