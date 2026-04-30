В Европе изучили все данные и рассказали, стало ли население Латвии лучше жить за последние пять лет

Как сообщает Euronews, почасовая валовая заработная плата в ЕС выросла с 21,5 евро в 2020 году до 26,2 евро в 2025-м, что соответствует росту на 21,9 %. Однако эти данные не учитывают инфляцию. Потребительские цены на товары и услуги за тот же период выросли на 25,6 %. В результате совокупная реальная зарплата снизилась на 3 %, то есть покупательная способность домохозяйств упала.