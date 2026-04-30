В Европе изучили все данные и рассказали, стало ли население Латвии лучше жить за последние пять лет
С учетом номинального роста и инфляции реальные почасовые зарплаты в ЕС за последние пять лет снизились на 3 %. Рост оплаты труда был выше в странах вне зоны евро и государствах с более низким уровнем зарплат. В Латвии за этот период реальные зарплаты выросли. Не сказать, чтобы очень сильно, но во многих странах нет и этого.
Как сообщает Euronews, почасовая валовая заработная плата в ЕС выросла с 21,5 евро в 2020 году до 26,2 евро в 2025-м, что соответствует росту на 21,9 %. Однако эти данные не учитывают инфляцию. Потребительские цены на товары и услуги за тот же период выросли на 25,6 %. В результате совокупная реальная зарплата снизилась на 3 %, то есть покупательная способность домохозяйств упала.
Как же за последние пять лет в Европе менялись зарплаты и инфляция? Какие страны с 2020 года оказались в выигрыше, а какие — в проигрыше в реальном выражении?
Среди 30 европейских стран реальные заработки сократились в 12, а в 18 выросли, следует из данных Евростата. Абсолютным лидером стала Болгария: её реальные зарплаты за 2020–2025 годы в совокупности выросли на 37,4 %.
Сербия (25,4 %), Хорватия (21,1 %) и Литва (21,1 %) также показали рост более чем на 20 %.
Ещё три страны вне зоны евро — Румыния (19,7 %), Венгрия (18,8 %) и Польша (17,8 %) — также зафиксировали реальный рост зарплат от 15 до 20 %.
Внутри зоны евро заметный рост за этот период наблюдался в Словении (14,4 %), Латвии (10,6 %) и Греции (8,6 %).
В Эстонии за это время реальные зарплаты выросли только на 1%. Это, впрочем, не помогло населению Латвии догнать по доходам эстонцев. Разрыв все еще солидный.
Интересно, что во всех четырёх крупнейших экономиках ЕС реальные зарплаты снизились. Самое сильное падение пришлось на Италию — на 9,2 %, за ней следует Испания с 5,9 %. Германия (–3,2 %) и Франция (–3,3 %) оказались немного ниже среднего показателя по ЕС.
