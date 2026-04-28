Назван размер прибавки к зарплате, ради которой люди в Латвии готовы поменять работу
Недавний опрос, проведенный CVMarket.lv, показывает, что соискатели в Латвии все реже готовы менять работу без существенного повышения зарплаты. Среди тех участников опроса, которые в настоящее время заняты, 71,7% указали, что рассмотрели бы смену работы, если новая зарплата была бы как минимум на 21% выше текущей.
Хочу побольше!
Независимо от статуса занятости 61,5% участников опроса отметили, что для мотивации сменить работу им необходимо повышение зарплаты не менее чем на 21%.
Результаты показывают, что небольшое увеличение зарплаты уже не является достаточной причиной для смены работы. Только 1,4% респондентов заявили, что сменили бы работу при повышении зарплаты до 5%, тогда как 6,8% рассмотрели бы переход при росте на 6–10%.
Наиболее популярным ответом стало повышение зарплаты на 21–30% — его указали 24,2% респондентов. В то же время значительная часть соискателей ожидает еще более высокого роста: 21,6% отметили, что им потребуется увеличение зарплаты на 31–50%, а 15,8% готовы сменить работу только при росте зарплаты на 50% и более.
Сколько вам надо?
Отвечая на вопрос о желаемой брутто-зарплате в следующей работе, чаще всего выбирался диапазон 1500–1999 евро, который указали 28,5% респондентов.
В то же время данные показывают, что ожидания поднимаются значительно выше. Более половины участников опроса рассчитывают как минимум на 2000 евро брутто в месяц на новой должности, а почти треть ориентируется на 2500 евро и более. Лишь очень небольшая часть респондентов указала, что была бы удовлетворена зарплатой ниже 1000 евро брутто в месяц.
На основании распределения ответов типичная (медианная) ожидаемая зарплата на следующем месте работы составляет 2000–2499 евро брутто в месяц.
Не только зарплата
Хотя зарплата является важной причиной смены работы, большинство кандидатов учитывает и другие аспекты. 41,7% респондентов указали, что определенно рассматривали бы смену работы главным образом из-за более высокой оплаты, тогда как 51,4% признали, что их решение зависело бы и от дополнительных факторов. Только 6,9% отметили, что зарплата не является главным мотивом при рассмотрении смены работы.
Несмотря на то, что оплата труда остается центральным фактором, это свидетельствует о том, что работодателям приходится конкурировать также по таким аспектам, как гибкость, рабочая среда и возможности карьерного роста.
