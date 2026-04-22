Исследование показало, что латвийские студенты больше всего хотели бы работать поближе к деньгам
55% студентов Латвии в качестве первого места работы после окончания учебы выбрали бы работу в международной компании или организации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного EY и ERDA, в котором изучено мнение студентов Балтии, обучающихся в сфере бизнеса, финансов, бухгалтерии, математики и экономики.
Стабильность и международный опыт
Работа в международной компании по-прежнему остается приоритетом во всех трех странах Балтии — ее выбирают 59% студентов в Литве, что соответствует уровню прошлого года, 55% в Латвии (−3% по сравнению с прошлым годом) и 38% (−14%) в Эстонии.
В то же время в Латвии растет желание работать в национальных компаниях и организациях, что указывает на повышение конкурентоспособности местных работодателей и рост доверия к внутреннему рынку труда. В Латвии работу в местной компании выбрали бы 23% студентов (+6%).
Наряду со стремлением к стабильности на международном или местном уровне, молодежь рассматривает и предпринимательство, которое становится более привлекательным — особенно в Эстонии, где открыть собственный бизнес хотели бы 16% студентов (+7%), тогда как в Латвии около 13% (+1%), а в Литве — 11% (+3%) молодых специалистов. Несмотря на рост интереса, это по-прежнему не является доминирующим выбором среди студентов Балтии.
Работа в государственном секторе является наименее популярным вариантом в Латвии и Литве — там хотели бы работать лишь 4% студентов, тогда как в Эстонии государственный сектор в качестве первого места работы выбрали бы 14% студентов.
Основной выбор
В поисках надежной основы для начала карьеры сектор профессиональных услуг (аудит, бухгалтерия и др.) стал приоритетным среди студентов Балтии, обучающихся в области бизнеса, финансов, бухгалтерии, математики и экономики. В 2025 году эту сферу в качестве первого места работы выбрали бы 41% молодых специалистов, что на 10% больше, чем в прошлом году.
Вторым по популярности выбором с почти таким же стремительным ростом, как и у профессиональных услуг (+10%), является банковский сектор — его включают в тройку приоритетных отраслей при выборе первого места работы 39% студентов. На третьем месте остаются финансово-технологические (финтех) услуги с показателем 32%.
Студенты Балтии также высоко оценивают сферу маркетинга, рекламы и PR — пятая часть (23%) признает, что этот сектор может входить в тройку приоритетных при выборе первого места работы. За ним следуют транспорт и логистика (15%), а сферу искусства, развлечений и культуры в числе трех приоритетных выбрали бы лишь 11% опрошенных студентов.
Наибольшее падение популярности в 2025 году в странах Балтии пережила отрасль разработки программного обеспечения и технологий. В настоящее время ее в качестве приоритетной выбирают лишь 7% студентов, что на 24% меньше, чем в 2024 году.
