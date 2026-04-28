Четверть страны сможет укрыться, остальные - по "принципу двух стен": как в Латвии готовят убежища
Несмотря на то что полномасштабная война России против Украины продолжается уже четыре года, обустройство убежищ в Латвии по-прежнему находится на начальном этапе. Большинство существующих убежищ лишь частично соответствуют требованиям и обеспечивают только ограниченную защиту.
Сейчас самоуправления постепенно приводят их в порядок за счет европейских фондов и собственных средств. В будущем в убежищах планируется оборудовать коммуникации, санитарные узлы, вентиляцию и другие необходимые элементы. На данный момент мест для кратковременного пребывания хватило бы примерно четверти жителей страны, сообщает LSM.lv.
Например, убежище в Валмиерской средней школе дизайна и искусства пока соответствует требованиям лишь частично, но в ближайшее время его планируют улучшить, вложив более 190 тысяч евро. Там хотят оборудовать санитарный узел, подключить канализацию, воду и вентиляцию, установить раковины и туалеты.
В Валмиерском крае выявлены 34 убежища, частично соответствующие требованиям. В ближайшие годы улучшения запланированы в 12 из них, общий объем финансирования превысит 549 тысяч евро, 85% этой суммы покроет Европейский союз. При этом жителей призывают позаботиться и о собственных подвалах: самоуправление не может вкладывать средства в частную кооперативную собственность.
Похожая ситуация и в Гулбенском крае. Там выявлены 18 убежищ, где могли бы укрыться чуть более 3000 человек, но ни одно из них пока полностью не соответствует требованиям. В этом году на улучшения пяти убежищ планируется выделить 188 тысяч евро. В самоуправлении отмечают, что вопрос об устройстве убежищ в новых зданиях пока не решен системно: такие работы становятся дополнительными расходами самих муниципалитетов.
В Государственной пожарно-спасательной службе говорят, что самоуправления сейчас активнее ищут финансирование и консультируются со специалистами. Всего в Латвии насчитывается более 1600 убежищ, которые частично или полностью соответствуют требованиям. Мест в них хватило бы примерно для 25% жителей.
Эксперты отмечают, что система еще только развивается. Важным остается вопрос практических учений: кто будет открывать убежища в кризисной ситуации, куда должны идти жители и как будет организована вся цепочка действий.
В случае угрозы жителям советуют внимательно следить за сообщениями сотового вещания: именно там будут указаны конкретные действия. Если потребуется идти в убежище, об этом будет сообщено отдельно.
При этом Государственная пожарно-спасательная служба подчеркивает: в публичное убежище следует идти только в том случае, если оно находится рядом — в пределах 300 метров. Если такого убежища поблизости нет, безопаснее оставаться в здании, где человек уже находится, или укрыться в ближайшем здании, держась подальше от окон и соблюдая «принцип двух стен» — чтобы между человеком и улицей было как минимум две стены.