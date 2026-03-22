В Адажском крае хотят построить большую школу с убежищем и спортзалами за 30 млн евро

Как признал агентству LETA вице-мэр Адажского края, исполняющий обязанности председателя думы Гатис Мигланс, озвученная консультантами стоимость проекта составляет около 30 миллионов евро. В эту сумму входят не только сама школа, но и подъездные пути, а также строительство убежища. Одно только убежище, по его словам, может стоить около 5 миллионов евро. При этом в самоуправлении подчеркивают, что окончательное решение пока не принято. Впереди еще широкие дискуссии, а представленный вариант пока является лишь предложением консультантов.