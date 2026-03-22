В Адажском крае хотят построить большую школу с убежищем и спортзалами за 30 млн евро
В Адажском крае обсуждают строительство новой школы на 900 учеников. По оценке консультантов, реализация проекта может обойтись примерно в 30 миллионов евро.
Этот вопрос на прошлой неделе рассматривался на внеочередном заседании финансового комитета, где депутаты заслушали информационный доклад о создании нового учебного заведения для 1–9-х классов. Исследование подготовила компания PwC Latvia.
Согласно выводам консультантов, наиболее подходящим решением для Адажи стало бы строительство новой школы с 34 классами. Это позволило бы в каждой параллели открыть по три-четыре класса и частично снять острую нехватку мест, которая уже стала серьезной проблемой для самоуправления.
Предполагается, что новая школа сможет принять до 900 учеников. Кроме того, в проект хотят включить многофункциональную спортивную инфраструктуру, которой смогут пользоваться не только школьники, но и спортивные школы, а также жители края.
Место для строительства уже выбрано — в районе Подниеки, на пересечении улиц Подниеку и Краступес. Сейчас там строится продуктовый магазин.
В проекте предусмотрены и помещения убежища II категории, которые планируют разместить в подвале школы. Они будут приспособлены для двойного использования — в повседневной жизни там смогут находиться спортивные залы. Также в школе хотят создать помещения для реализации программ специального образования для детей с нарушениями обучения. При этом авторы исследования подчеркивают: одной только стройкой дело не ограничится. Чтобы обеспечить безопасный доступ к новой школе, понадобятся улучшения дорожной инфраструктуры и более удобное сообщение общественным транспортом.
До открытия нового учебного заведения наиболее практичным временным решением проблемы нехватки помещений в Адажской средней школе консультанты называют аренду модульных конструкций.
Как признал агентству LETA вице-мэр Адажского края, исполняющий обязанности председателя думы Гатис Мигланс, озвученная консультантами стоимость проекта составляет около 30 миллионов евро. В эту сумму входят не только сама школа, но и подъездные пути, а также строительство убежища. Одно только убежище, по его словам, может стоить около 5 миллионов евро. При этом в самоуправлении подчеркивают, что окончательное решение пока не принято. Впереди еще широкие дискуссии, а представленный вариант пока является лишь предложением консультантов.
Необходимость в новой школе связана с быстрым ростом числа детей в крае. Исследование ситуации было начато в октябре 2024 года после того, как стало очевидно: спрос на места в муниципальных школах уже значительно превышает их возможности.
С 2014 года число детей школьного возраста в Адажском крае почти удвоилось. Уже в 2025/2026 учебном году в Адажской средней школе не хватает примерно 380 мест. В Карникавской средней школе пока сохраняется оптимальное число учеников, однако и там запас прочности ограничен. В Адажской средней школе каждый год приходится открывать по десять первых классов.
Сейчас около 30% детей из Адажского края учатся либо в школах других самоуправлений, либо в частных учебных заведениях. Для местного бюджета это означает дополнительные расходы — более 1 миллиона евро в год. И ситуация, судя по прогнозам, будет только усложняться. К 2030 году самоуправлению потребуется еще как минимум 550 дополнительных мест в школах по сравнению с 2025/2026 учебным годом.
В начальном корпусе Адажской средней школы число учеников еще немного вырастет, а затем после 2030 года начнет постепенно снижаться, но даже тогда будет превышать оптимальную вместимость примерно на 210 человек. В корпусе средней школы дефицит, по прогнозам, достигнет 390 мест.
В Царникавской средней школе число учеников, как ожидается, превысит оптимальную вместимость еще на 270 мест.