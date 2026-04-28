В Латвии такие медицинские операции делают чаще, чем во многих богатых странах ЕС
Операция по удалению катаракты, которая предполагает извлечение хрусталика из глаза, в 2023 году была проведена в Европейском союзе более 5 млн раз. Это соответствует показателю 1 118 операций на 100 000 человек. В Латвии в год делают более 1200 таких операций на 100 тысяч населения.
Самый высокий уровень зафиксирован в Люксембург — 1 627,3 операции на 100 000 жителей. Далее следуют Франция и Эстония с показателями 1 598,7 и 1 506,8 соответственно.
В противоположность этому, самый низкий показатель отмечен в Румыния — всего 389,4 операции на 100 000 человек, далее идут Польша (628,8) и Болгария (745,8).
Показатель Латвии - 1267,47 операций на 100 000 человек. Это больше, чем в Германии, Финляндии, Италии и в ряде других стран.
По всему ЕС лишь 6,4% пациентов, перенесших операцию по удалению катаракты, были госпитализированы с необходимостью ночного пребывания. Большинство пациентов выписывались в тот же день — либо как пациенты дневного стационара (55,8%), либо амбулаторно (37,8%; на основе данных по 24 странам).
В 19 из 27 стран ЕС более половины пациентов, перенесших такую операцию, были оформлены как пациенты дневного стационара. Особенно высокая доля таких пациентов отмечена в Португалии, Испании, Эстонии, Швеции, Ирландии, Финляндии и Мальте — от 98,0% на Мальте до 99,2% в Португалии.
В Словении (98,8%), Чехии (98,5%), Италии (91,9%), Германии (87,9%) и Нидерландах (79,9%) большинство пациентов лечились амбулаторно.
В Румынии и Болгарии большинство пациентов оставались в стационаре на ночь — 57% и 54,7% соответственно.