ФОТО: в больнице Страдиня провели редкую операцию на мозге - пациент три часа находился в сознании
В Клинической университетской больнице Страдиня 9 апреля 2026 года была проведена высокоспециализированная операция на головном мозге в состоянии бодрствования пациента, что позволило безопасно удалить образование, сохранив важнейшие неврологические функции. Операция такого типа в больнице была выполнена в третий раз.
Операция была проведена 49-летнему пациенту, у которого патология располагалась в особенно сложном месте — между двумя речевыми центрами. С учетом высокого риска необратимых нарушений речи вместе с пациентом было принято решение проводить вмешательство в состоянии бодрствования с использованием технологий нейромониторинга.
«Такие операции проводятся в очень редких случаях, когда образование находится в функционально значимых зонах мозга. Операция в состоянии бодрствования позволяет непрерывно контролировать речь и двигательные функции пациента во время вмешательства, тем самым снижая риск неврологического дефицита», — пояснил руководитель Клиники нейрохирургии больницы Страдиня, нейрохирург доктор Эгилс Валейнис.
Операция длилась примерно четыре с половиной часа, из которых три часа пациент находился в сознании. В это время с ним работала команда специалистов: ему задавали заранее подготовленные вопросы и проверяли двигательные функции, чтобы точно определить и сохранить речевые и двигательные центры мозга.
Подготовка к операции заняла около месяца. Особое внимание уделялось информированию и подготовке пациента, чтобы во время вмешательства обеспечить тесное и точное взаимодействие между ним и медицинским персоналом, что является важнейшим условием безопасного и успешного проведения такой процедуры.
«Проведение операции в состоянии бодрствования — это сложный и ресурсоемкий процесс, в котором решающее значение имеют как командная работа, так и вовлеченность самого пациента. Нам удалось достичь главной цели — максимально удалить образование, не вызвав неврологических нарушений», — отметила нейрохирург больницы Страдиня доктор Юлия Долгополова, для которой эта операция такого типа стала первой.
Во время операции использовались современные технологии нейромониторинга и нейронавигации, которые позволяют точно ориентироваться в структурах мозга и контролировать функции нервной системы в режиме реального времени. Такие возможности существенно повышают безопасность и эффективность вмешательства.
После операции пациенту предстоит несколько дней восстановления. В настоящее время неврологических симптомов не наблюдается. Дальнейшая тактика лечения будет определена на мультидисциплинарном консилиуме после получения результатов гистологического исследования.
В больнице Страдиня такие операции проводятся в отдельных, тщательно отобранных случаях, где необходимы высокая точность и мультидисциплинарный подход. Клиника нейрохирургии уже сейчас занимается сложными и редкими клиническими случаями, одновременно развивая хирургические методы, технологическое обеспечение и укрепляя профессиональную компетентность специалистов.