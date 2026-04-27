Жителей Латвии предупредили - распространение в интернете этого вида материалов теперь карается уголовной статьей
Как сообщает Министерство юстиции, с недавних пор в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за распространение материалов интимного характера без согласия человека, в том числе за созданные с помощью искусственного интеллекта, а также угрозы их обнародования.
«Порноместь» — нарушенное доверие
Так называемая «порноместь», или несанкционированное распространение интимных материалов, часто возникает после разрыва отношений, когда личные материалы используются для шантажа, унижения или иногда даже для получения прибыли. Чаще всего жертвами «порномести» становятся именно женщины.
«Порноместь» может очень серьезно ранить человека и повлиять на его жизнь. Если кто-то публикует интимные материалы без разрешения, это нарушает право человека на частную жизнь и достоинство. Это может вызвать эмоциональные проблемы (например, тревожность, депрессию или суицидальные мысли), а также негативно сказаться на карьерных возможностях и отношениях с другими людьми.
«Важно — согласие на создание материала никогда не означает согласие на его распространение. Новые поправки четко устанавливают: без согласия такие материалы нельзя показывать, пересылать или публиковать. Пострадавшие смогут обращаться в полицию, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться удаления материалов из интернета», — поясняет министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
Ответственность за материалы, созданные ИИ
Закон учитывает и стремительное развитие технологий. Искусственный интеллект позволяет создавать материалы интимного характера, используя общедоступные изображения, а это означает, что жертвой может стать любой человек, даже без своего участия.
«Это уже не риск будущего — это происходит сейчас. Поэтому закон должен идти в ногу со временем и защищать людей и от таких атак. Латвия также запрещает создание искусственно сгенерированных интимных материалов, защищая достоинство каждого», — отмечает министр юстиции.
Особое внимание детям
Особое внимание в законе уделено защите детей и молодежи — всех лиц, не достигших 18 лет.
«Во всех случаях, когда совершено преступление сексуального характера против ребенка, не требуется заявление ребенка для начала уголовного процесса. Оно может быть, а может и не быть. Это критически важно, особенно потому, что молодежь часто боится сообщать о случившемся, так как запугана и молчит. Поэтому закон защищает тех, кто еще не способен полноценно защитить себя», — подчеркивает Инесе Либиня-Эгнере.
Поправки к Уголовному закону вступили в силу 16 апреля этого года.