Россия на дне рейтинга свободы в интернете, Латвия - в топе Европы
Россия оказалась среди стран с самой жесткой интернет-цензурой. Об этом говорится в исследовании, в котором проанализирован уровень свободы в Сети в 149 государствах мира.
Согласно исследованию Cloudwards, Россия попала в категорию с самой жесткой интернет-цензурой среди 149 проанализированных государств. Эксперты оценивали слежку, блокировки сайтов и соцсетей, работу VPN и доступ к контенту — и в итоге распределили страны от самых свободных до максимально закрытых.
В России интернет-наблюдение активно, свобода слова ограничена, многие соцсети блокируются, а VPN подчиняются строгим правилам. Заблокировано более 10 миллионов сайтов — от ресурсов оппозиции и протестных движений до ЛГБТ-платформ и материалов о войне в Украине. За онлайн-публикации предусмотрена уголовная ответственность: по данным исследования, более тысячи дел связаны с интернет-активностью пользователей.
На фоне России Латвия выглядит почти оазисом свободы - соцсети не блокируются, а VPN доступны. Ограничения касаются лишь контента, который власти считают угрозой безопасности. Страна получила 80 баллов из 100. Для сравнения, Эстония набрала 72, Литва — 84.
Лидеры свободы интернета — Исландия, Финляндия, Словакия, Бельгия, Дания, Лихтенштейн и Норвегия (по 92 балла). На другом полюсе рейтинга — Иран, Китай, Пакистан и, конечно, Россия с 4 баллами. Последнее место традиционно занимает КНДР с 0 баллов.