Новое исследование показало, какие страны в Европе на самом деле богатые. А что с Латвией?
Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке. Об этом сообщает Euronews.
Богатство - это не просто деньги
«Быть самой богатой страной в мире - это не просто много производить», говорится в анализе платформы по сравнениию финансовых сервисов HelloSafe.
«Это измеряется тем, насколько это богатство реально отражается в повседневной жизни обычного гражданина. В 2026 году ответ - Норвегия».
По словам авторов, один только показатель ВВП на душу населения искажает сравнение, поскольку предполагает, что национальный продукт равномерно распределяется между всеми жителями.
На примере Ирландии это хорошо видно. ВВП на душу населения в пересчете по паритету покупательной способности составляет около 150 000 долларов, но значительная часть этого показателя обеспечивается транснациональными корпорациями, такими как Apple, Google и Pfizer.
Европа вне конкуренции
Учитывая эти ограничения, «Индекс процветания» HelloSafe ранжирует более 50 стран по сводному баллу по стобалльной шкале. Он опирается на данные МВФ, Всемирного банка, ПРООН, Евростата и ОЭСР, объединяя в одном показателе доходы, неравенство и более широкий спектр социальных индикаторов.
Исходя из этого подхода, вершину рейтинга уверенно занимает Европа: пять самых богатых стран мира находятся именно в этом регионе.
Норвегия возглавляет таблицу благодаря самому высокому в мире валовому национальному доходу (ВНД - совокупный доход, полученный гражданами и компаниями страны, включая доходы из-за рубежа) и сбалансированной социальной модели.
Ирландия занимает второе место: реальные доходы населения, даже с учетом завышенного ВВП, там все равно остаются высокими. Третье место у Люксембурга, который впервые с момента появления индекса уступил первое место.
Как отмечают авторы, эти страны сочетают высокие экономические показатели с одними из лучших социальных индикаторов в мире.
Неравенство все портит
Среди других лидеров - Исландия, которая занимает пятое место благодаря высоким показателям человеческого развития и низкому уровню относительной бедности.
Сингапур, напротив, демонстрирует очень высокие доходы, но его позиции ухудшаются из-за более сильного неравенства.
За пределами Европы США занимают 17-е место, что отражает сочетание значительной экономической мощи с высоким уровнем неравенства и относительной бедности.
Франция расположилась на 20-й строчке - сразу после Чехии, которая выигрывает за счет одного из самых равномерных распределений доходов в Европе и низкого уровня относительной бедности.
Латвии в списке не оказалось
Что касается европейского рейтинга, то в его нижней части такие страны, как Италия, Испания и Эстония. Они получили более скромные оценки, что связано с более низкими уровнями доходов, а в случае Испании - и с более высокой относительной бедностью.
Эстония в европейском списке находится на последнем, 20-м месте. Те страны, которые не попали в первую двадцатку, в исследовании не приводились. Таким образом, Латвии в списке нет, как нет и Литвы.
Про другие бывшие республики СССР и говорить не приходится - уровень жизни и благосостояния там настолько далек от мировых стандартов, что никаких замеров и проводить не надо - все и так ясно.