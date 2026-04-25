Латвия требует объяснений от России из-за убранного памятника в Томске
Россия демонтировала в Томске памятные знаки жертвам сталинских репрессий, в том числе камень в память о репрессированных латышах. В Латвии это называют попыткой стереть неудобные страницы истории, но подчеркивают: убрать памятник не значит уничтожить память о преступлении.
Власти Томской области в ночь на 19 апреля демонтировали в томском Парке памяти памятник жертвам сталинских репрессий «Камень скорби», а также установленные рядом отдельные памятные знаки репрессированным латышам, литовцам, эстонцам, полякам и калмыкам.
В том числе был убран памятный камень, который летом 2011 года подготовили жители Сигулды и доставили в Сибирь. Его создал художник Гунтис Пандерс. Надпись на латышском и русском языках гласила: «Пусть камень говорит и скорбит о жертвах политических репрессий — латышах».
Памятные знаки можно убрать, но преступление невозможно стереть из истории, говорит политик Сандра Калниете, родившаяся в ссылке в Томске, сообщают TV3 Ziņas.
«Главный мотиватор, на мой взгляд, — сохранить очищенную "великую" историю о великом русском народе, которому весь мир якобы причинял зло. Все, что может это затмить или не соответствует представлению Путина об идеологии, стирается. Это не первый случай, когда авторитарные режимы и диктаторы действуют таким образом. Важно помнить все, чтобы не допускать ошибок, которые уже совершались в истории», — говорит Калниете.
Томская область еще с царских времен была местом ссылки и заключения для сотен тысяч людей. Особенно много людей туда вывозили в годы сталинского террора и репрессий.
Когда в 1989 году у бывшей тюрьмы начались работы по благоустройству территории, среди строительного мусора нашли человеческие кости и признаки того, что там находились массовые захоронения, вывезенные при ликвидации тюрьмы.
«Камень скорби» и Сквер памяти в Томске, на территории бывшей следственной тюрьмы, открыли в 1992 году.
Представитель Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите заявила, что МИД подчеркивает: демонтаж памятных камней показывает позицию, господствующую в современной России. Она оправдывает преступления советского тоталитарного режима, в том числе незаконную оккупацию соседних государств, бесчеловечные репрессии и массовые нарушения прав человека в отношении жителей этих стран. Латвия также требует от российской стороны объяснений произошедшего.
Сандра Калниете, в свою очередь, отмечает:
«Для России это как с гуся вода, потому что она игнорирует и гораздо более тяжелые вещи, полностью игнорирует международное право. Это как заразная болезнь, которая прилипает и к другим диктатурам, потому что им тоже невыгодно соблюдать международное право».
С момента вторжения в Украину в России были уничтожены или повреждены как минимум 23 памятника и памятных места, посвященных репрессированным полякам, литовцам, эстонцам, латышам и другим национальным группам.
В 2024 году в Москве был закрыт Музей истории ГУЛАГа — официально по причинам «пожарной безопасности». Вместо него планируется создать экспозицию о преступлениях нацистов против СССР.