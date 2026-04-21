В Томске убран мемориал сталинских репрессий, в том числе памятник из Латвии
В Томске демонтировали "Камень скорби" и памятные знаки народам, пережившим депортации. История снова стала полем спора — и это вызывает резонанс далеко за пределами России.
Власти Томской области России в ночь на 19 апреля демонтировали памятник «Камень скорби», посвященный жертвам сталинских репрессий, в Томском Мемориальном парке, а также установленные рядом отдельные памятные знаки репрессированным латышам, литовцам, эстонцам, полякам и калмыкам, пишет Latvijas Avīze.
В том числе убран доставленный в Сибирь летом 2011 года камень памяти, подготовленный жителями Сигулды и созданный художником Гунтисом Пандерсом, на котором на латышском и русском языках было написано: «Пусть камень говорит и скорбит по латышам – жертвам политических репрессий».
Томская область со времен царской России была местом ссылки и заключения для сотен тысяч людей, что особенно «расцвело» в годы сталинского террора и репрессий, отмечает газета. «Камень скорби» и Мемориальный сквер в Томске, на территории бывшей следственной тюрьмы НКВД СССР, были официально открыты 25 октября 1992 года. Когда в 1989 году у бывшей тюрьмы начались работы по благоустройству, среди строительного мусора нашли человеческие кости и признаки того, что там находились массовые захоронения, которые, очевидно, были вывезены при ликвидации тюрьмы.