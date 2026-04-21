В Томске убран мемориал сталинских репрессий, в том числе памятник из Латвии

Томская область со времен царской России была местом ссылки и заключения для сотен тысяч людей, что особенно «расцвело» в годы сталинского террора и репрессий, отмечает газета. «Камень скорби» и Мемориальный сквер в Томске, на территории бывшей следственной тюрьмы НКВД СССР, были официально открыты 25 октября 1992 года. Когда в 1989 году у бывшей тюрьмы начались работы по благоустройству, среди строительного мусора нашли человеческие кости и признаки того, что там находились массовые захоронения, которые, очевидно, были вывезены при ликвидации тюрьмы.