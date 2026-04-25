Синоптики уточнили прогноз в связи с воскресной бурей
Согласно последним прогнозам синоптиков, в воскресенье ветер будет немного слабее, чем ожидалось ранее.
Как пояснили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии, с учетом актуальной информации изменились территория и время действия оранжевого предупреждения о буре.
В середине предстоящей ночи на побережье, а в воскресенье днем также глубже на суше северо-западный и северный ветер в порывах будет достигать 20–23 метров в секунду. Утром вблизи морского побережья порывы усилятся до 25 метров в секунду.
Согласно уточненному прогнозу, оранжевое предупреждение о сильных порывах ветра будет действовать в зоне морского побережья — в районе Вентспилса и Павилосты. На остальной территории Латвии будет действовать желтое предупреждение.
Ветер начнет постепенно стихать в воскресенье вечером.
Синоптики предупреждают, что из-за очень сильного ветра будут ломаться ветви деревьев, возможен также повал деревьев. Незакрепленные предметы или обломки может уносить по воздуху, что способно вызвать повреждения, разрушения и создать угрозу личной безопасности.
Ветер также может повредить инфраструктуру, осложнить условия движения, возможны перебои с электроснабжением.
Кроме того, воздействие волн может угрожать прибрежной инфраструктуре, вызывать размывы и подтопление низинных мест.
Очень сильный ветер будет мешать мероприятиям на открытом воздухе, отдельные запланированные активности могут быть отменены.
Изначально сообщалось, что днем по всей стране ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 20–26 метров в секунду.
Предстоящей ночью погода будет облачной, временами небо будет проясняться. Во многих местах ожидаются осадки: в начале ночи дождь, позднее также мокрый снег и снег. Температура ночью опустится до 0…+4 градусов.
В Риге ночью также будет облачно, временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ночью в столице порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +3…+4 градуса.
Днем воздух в стране прогреется до +4…+8 градусов. На большей части территории временами ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег и дождь. Местами в Курземе возможна гроза. Также местами образуется неустойчивый снежный покров толщиной от одного до трех сантиметров.
В Риге днем температура воздуха поднимется до +6 градусов. День начнется с ясной погоды, позже станет более облачно, временами небо будет проясняться, а к вечеру облака снова разойдутся. В течение дня в Риге также возможны осадки.