Прогноз по росту цен в Латвии поменяли на более неблагоприятный
Конфликт на Ближнем Востоке отразится в экономике более высокой инфляцией, и в Латвии она в этом году может достичь 4%, прогнозирует старший экономист ведущей финской финансовой группы OP Pohjola Йона Видгрен. Европейский центральный банк не будет медлить с повышением процентных ставок.
Кого сильнее затронет инфляция
Ранее прогнозируемого снижения инфляции в Латвии не произойдет, поскольку ситуацию существенно изменили конфликт на Ближнем Востоке и рост цен на нефть, что, в свою очередь, влияет на повышение цен в ряде отраслей. Экономист подчеркивает, что ближайшие месяцы будут решающими для оценки реального масштаба роста инфляции.
«Уже в марте мы наблюдали небольшое увеличение инфляции в еврозоне, однако пока оно незначительное, и инфляция по-прежнему близка к целевому уровню Европейского центрального банка в 2%. Тем не менее именно следующие месяцы покажут, насколько стремительно инфляция может расти дальше», — отмечает экономист Йона Видгрен.
Влияние конфликта на Ближнем Востоке будет более заметно в странах, где расходы на энергию занимают большую долю в потребительских ценах, в том числе в странах Балтии. Текущие прогнозы показывают, что инфляция в Латвии сохранится на уровне около 4% и не будет снижаться так быстро, как ожидалось ранее. В то же время экономист подчеркивает, что рост инфляции, вероятнее всего, будет временным, и в следующем году она может вновь стабилизироваться.
Должникам - приготовиться
Финансовые рынки в настоящее время прогнозируют 2–3 повышения базовых процентных ставок в еврозоне в этом году, однако Й. Видгрен считает, что более реалистичный сценарий — как минимум одно повышение, возможно до двух.
В то же время неопределенность в развитии процентных ставок остается высокой, и если геополитическая ситуация быстро стабилизируется, Европейский центральный банк может действовать более осторожно или даже отложить дальнейшие повышения. Также существует вероятность, что рыночные ставки в будущем снизятся.
Стабилизация цен на нефть ожидается летом
Несмотря на геополитическую напряженность, мировая экономика в этом году может вырасти примерно на 2,8%, что близко к долгосрочному среднему показателю. Влияние конфликта существенно, однако на данный момент оно все еще считается управляемым. Тем не менее экономист подчеркивает уже упомянутое: чем дольше сохраняется конфликт, тем сильнее будет его влияние на инфляцию и экономический рост.
Прогнозы цен на нефть показывают, что при стабилизации ситуации они могут постепенно снизиться уже в летние месяцы. «Наш базовый сценарий предполагает, что цена на нефть будет постепенно снижаться и к концу лета может вернуться примерно к 70 долларам за баррель. Однако неопределенность остается высокой — быстрое разрешение конфликта сейчас выглядит маловероятным, хотя полностью исключать его нельзя», — отмечает Й. Видгрен.
Говоря о позитивных факторах в экономике Латвии, Й. Видгрен отмечает, что прогнозируемое восстановление экономики Швеции может способствовать росту спроса на латвийские экспортные товары и услуги.
