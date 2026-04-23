Латвийские пункты приема тары придумали способ, чтобы люди больше жертвовали Украине

За четыре года депозитная система стала доступной и удобной платформой для пожертвований — только за прошлый год жители через нее пожертвовали на поддержку Украины 165 985 евро. Однако видно, что потенциал помощи значительно выше, поскольку сейчас в среднем жертвуется лишь каждая сотая упаковка. Наблюдается, что люди часто задумываются о пожертвовании только тогда, когда вся тара уже сдана. Понятно также, что не все могут позволить себе пожертвовать всю сумму депозита сразу. Поэтому кампанией Ar taru pret karu хотят напомнить, что помогать можно и небольшими шагами.