Латвийские пункты приема тары придумали способ, чтобы люди больше жертвовали Украине
Чтобы продолжить поддержку Украины, которая уже несколько лет борется за свою свободу, Depozīta punkts в сотрудничестве с благотворительными организациями Ziedot.lv, Tavi draugi и Uzņēmēji mieram запускает новую кампанию пожертвований Ar taru pret karu. Главный посыл кампании — призыв жертвовать первые три депозитные упаковки в поддержку Украины.
За четыре года депозитная система стала доступной и удобной платформой для пожертвований — только за прошлый год жители через нее пожертвовали на поддержку Украины 165 985 евро. Однако видно, что потенциал помощи значительно выше, поскольку сейчас в среднем жертвуется лишь каждая сотая упаковка. Наблюдается, что люди часто задумываются о пожертвовании только тогда, когда вся тара уже сдана. Понятно также, что не все могут позволить себе пожертвовать всю сумму депозита сразу. Поэтому кампанией Ar taru pret karu хотят напомнить, что помогать можно и небольшими шагами.
Не обязательно жертвовать всю сумму — достаточно при каждой сдаче направить на пожертвование хотя бы немного, например первые три упаковки, а за остальные получить чек как обычно. "Этот небольшой шаг вместе превращается в большую силу, обеспечивая необходимую помощь тем, кому она сейчас нужнее всего", - говорит председатель правления компании Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис.
Цель общества Tavi draugi — поддержка Украины путем оказания прямой помощи как гражданскому населению, так и защитникам, доставляя необходимую помощь туда, где она нужна больше всего. Пожертвования через депозитную систему вносят значительный вклад в обеспечение логистической цепочки организации. Средства, собранные через тароматы, направляются на покрытие расходов на топливо и связанные с этим технические процессы.
В свою очередь благотворительная организация Ziedot.lv сосредоточена на обеспечении энергоснабжения и тепла. Депозитные средства, которые жители Латвии направляют на пожертвования, обеспечивают практическую и жизненно важную помощь — закупаются генераторы, зарядные станции и обогреватели.
В свою очередь организация Uzņēmēji mieram помогает обеспечивать медицинское оборудование и оснащение, которое помогает пострадавшим восстановить здоровье и вернуться к жизни.