"Нужно жертвовать свои деньги, а не городские": часть оппозиции Рижской думы проголосовала против пожертвования Украине
Рижская дума на внеочередном заседании решила перечислить 100 тысяч евро на поддержку украинского общества через Ziedot.lv: инициативу поддержали 38 депутатов, против выступили пятеро представителей оппозиции, заявивших, что жертвовать нужно не бюджетные средства и что помощь должна идти напрямую в Украину.
Рижская городская дума на внеочередном заседании приняла решение о пожертвовании на поддержку украинского общества. "За" проголосовали 38 депутатов - вся коалиция, оппозиционная фракция "Латвия на первом месте и Валерий Петров из фракции "За стабильность". Самоуправление перечислит 100 тысяч евро в фонд Ziedot.lv из резервного фонда думы. Против проголосовали пять депутатов от оппозиции: трое из фракции "Суверенная власть"/"Младолатыши" и двое - из фракции "За стабильность", сообщает Lsm.lv.
Депутат этой фракции Николай Кабанов сказал Латвийскому телевидению, что голосование "против" было решением фракции.
"Нужно жертвовать свои деньги, а не городские. Если кому-то это нужно, он может пожертвовать и организовать сбор средств. Например, купить произведенные в Риге генераторы. А не переводить деньги в какой-то таинственный европейский фонд. Почему это пожертвование не было организовано напрямую в Украину?" - спросил Кабанов.
На вопрос, жертвует ли он сам Украине, Кабанов ответил: "Я покупаю украинские товары". Другой депутат Вячеслав Степаненко заявил, что депутаты не понимают, почему пожертвование передано через общественную организацию.