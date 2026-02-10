"Нужно жертвовать свои деньги, а не городские": часть оппозиции Рижской думы проголосовала против пожертвования Украине

Рижская городская дума на внеочередном заседании приняла решение о пожертвовании на поддержку украинского общества. "За" проголосовали 38 депутатов - вся коалиция, оппозиционная фракция "Латвия на первом месте и Валерий Петров из фракции "За стабильность". Самоуправление перечислит 100 тысяч евро в фонд Ziedot.lv из резервного фонда думы. Против проголосовали пять депутатов от оппозиции: трое из фракции "Суверенная власть"/"Младолатыши" и двое - из фракции "За стабильность", сообщает Lsm.lv.