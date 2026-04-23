Священник вины не признает: судебный процесс по делу о сексуальном насилии над 7-летним мальчиком в церкви продолжится
Рижский городской суд по делу о сексуальных домогательствах католического священника Кришьяниса Дамбергса в отношении семилетнего мальчика выдал полный текст судебного решения, согласно которому священнослужитель был приговорен к восьми годам лишения свободы. Обе стороны намерены его обжаловать и подать апелляцию в суд второй инстанции.
После более чем девяти месяцев ожидания Рижский городской суд на этой неделе выдал как потерпевшей стороне, так и обвиняемому полный текст решения суда первой инстанции по делу, связанному с сексуальным использованием ребенка в крупнейшем католическом храме Латвии — Рижской католической церкви Святого Альберта. Обе стороны намерены подать обжалование, то есть апелляцию. Потерпевшие считают, что священнику назначено слишком мягкое наказание, а католическая церковь убеждена, что обвиняемый ни в чем не виновен и должен быть оправдан.
Католическая церковь не согласна с вердиктом по делу Кришьяниса Дамбергcа:
Осенью прошлого года Рижский городской суд признал Кришьяниса Дамбергса виновным в сексуальном использовании семилетнего мальчика в помещениях католического храма в 2014 году и приговорил его к восьми годам лишения свободы, двум годам пробационного надзора, а также обязал выплатить компенсацию потерпевшему (около 27 000 евро). Однако приговор не вступил в силу, так как обвиняемый не признает своей вины, и теперь ожидается апелляционный процесс.
Дело вновь получило широкий резонанс несколько недель назад, когда мать пострадавшего мальчика, директор Юрмальской государственной гимназии и депутат Юрмальской думы Иева Таранда, в эфире Латвийского телевидения выступила с эмоциональным признанием, объяснив, почему семья решилась рассказать о произошедшем в 2014 году сексуальном насилии в отношении ее тогда семилетнего сына. Она заявила, что освободиться от тяжелого бремени и двигаться дальше в жизни можно только тогда, когда об этом открыто говорят, и призвала других также не молчать о фактах сексуального насилия.
Недавно Иева Таранда написала в социальной сети Facebook: «по-настоящему жить можешь, когда снова вдохнул воздух», такой воздух, который наполнен печалью, болью, слезами и настойчивостью. Сотни интернет-пользователей желают семье Таранда выдержки и силы. В то же время в интернете можно найти сотни записей ярых защитников католического священника, которые считают это судебное разбирательство «делом сатаны», целенаправленным унижением христианства и проявлением некомпетентности суда.
Обвиняемый священник Кришьянис Дамбергс свою вину не признал — его адвокат в телефонном разговоре с Латвийским телевидением заявил, что это решение будет обжаловано. Обжаловать приговор планирует и потерпевшая сторона, которая считает, что назначенное виновному священнослужителю наказание в виде восьми лет лишения свободы должно быть увеличено до десяти лет.
Католический священник Рихард Раснацис, который в последнее время неоднократно публично защищал Дамбергса, заявил Латвийскому телевидению: «Мы очень хотим узнать правду. Сочувствуем семье пострадавшего, самому пострадавшему и хотим понять, что произошло, потому что мы хотим быть очень осторожными, чтобы случайно не обвинить того, кто все же не виновен». Это также была позиция защиты в суде, а именно — что ребенок стал жертвой сексуального преступления, однако виновен кто-то другой, а не священник Кришьянис Дамбергс, поскольку опросы членов церкви не указывали на то, что он мог нарушить закон. Рихард Раснацис заявил по телевидению, что Дамбергса осудилт потому, что так было «проще» и не было желания вникать в произошедшее.
Судья Рижского городского суда Эдите Туркопуле, принявшая это решение, указала Латвийскому телевидению, что, по мнению суда, вина обвиняемого доказана. Дело рассматривалось в закрытом заседании, поэтому судья подчеркнула, что она не может комментировать ничего из происходившего в ходе рассмотрения дела.
В суде также дала показания женщина, пережившая неприятный инцидент со священником Дамбергсом. Описанные ею события произошли около 20 лет назад. «Я вешала шторы, он вошел. Он сразу схватил меня за ягодицы – это было неприятно, и я не была к этому готова. Я просто помню. Я очень быстро оказалась на полу, а потом оттолкнула его. Он ударился о стену, а потом начал смеяться», – рассказала женщина. Католическая церковь также ставит под сомнение показания этой женщины в суде. Адвокат подсудимого подтвердил, что он также отверг ее слова. Между тем, женщина заявила, что уже рассказывала о случившемся другим. Некоторые ей не поверили, другие же утверждали, что она сама соблазняла священника.