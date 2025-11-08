Насилие в церкви: бывший священник признан виновным в сексуальной эксплуатации ребенка
Бывший настоятель рижского прихода Святого Альберта Кришьянис Дамбергс приговорен к восьми годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка. Преступление было совершено в помещениях церкви после службы.
Рижский городской суд приговорил бывшего настоятеля рижского прихода Святого Альберта Кришьяниса Дамбергса к восьми годам лишения свободы за сексуальную эксплуатацию ребенка в помещениях церкви, а также к двум годам пробационного надзора. С Дамбергса также взыскана установленная судом компенсация морального вреда в размере 27 210 евро в пользу пострадавшего. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован после подготовки полного текста приговора.
Прокуратура ранее сообщала, что по делу обвиняется настоятель римско-католического прихода в том, что с целью удовлетворения своего полового влечения путем физического контакта с телом пострадавшего совершил действия сексуального характера с несовершеннолетним ребенком.
Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, настоятель после проведенной службы в помещениях римско-католической церкви, используя доверие пострадавшего к нему, остался наедине с несовершеннолетним и совершил с ним действия сексуального характера. В результате противоправных действий обвиняемого была поставлена под угрозу половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и психическое развитие пострадавшего, считает прокуратура. Обвиняемый не признает свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления.
Как свидетельствует ранее опубликованная информация на портале katolis.lv, католический архиепископ Збигнев Станкевич назначил администратором прихода Святого Альберта отца Яниса Савицкиса, поскольку Дамбергс был освобожден от обязанностей настоятеля прихода.
В последние годы это не единственный случай в Латвии, когда священникам инкриминируются преступления сексуального характера. В настоящее время за преступление сексуального характера вместе с еще одним мужчиной обвиняется также священник Резекненско-Аглонской епархии Павел Зейля, уголовное дело которого находится в Курземском окружном суде.