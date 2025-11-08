Насилие в церкви: бывший священник признан виновным в сексуальной эксплуатации ребенка

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, настоятель после проведенной службы в помещениях римско-католической церкви, используя доверие пострадавшего к нему, остался наедине с несовершеннолетним и совершил с ним действия сексуального характера. В результате противоправных действий обвиняемого была поставлена под угрозу половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и психическое развитие пострадавшего, считает прокуратура. Обвиняемый не признает свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления.