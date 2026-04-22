Сегодня 10:04
ВИДЕО: уехавший из Латвии Росликов высказался о том, как чувствует себя в Беларуси
Бывший глава партии "За стабильность!" Алексей Росликов, который уехал в Минск, в интервью местному медиа назвал Беларусь "провинцией" и посетовал, что сейчас чувствует себя там одиноко, сравнив это с пребыванием в тюрьме.
Сначала интервьюер спросила его, почему он выбрал Беларусь, если защищает русский язык и логичнее было бы переехать в Россию. Росликов объяснил свой выбор тем, что «сам является провинциалом». По его словам, Минск — это провиниция с низкими зданиями, и к такой атмосфере он привык. «Для меня Минск - это та же Рига, просто которая развилась на 15 лет вперед», - заявил Росликов.
Далее Росликов сказал, что пребывание в Минске без семьи похоже на разлуку с близкими, как в тюрьме. «Это абсолютно одно и то же», — сказал пока еще действующий депутат Рижской думы.