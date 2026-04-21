"Бумеранг" или неуважение к "памяти жертв"? Демонтаж в РФ памятника репрессированным латышам расколол соцсети
Демонтаж символического "Камня скорби" в Томске расколол латвийские соцсети: одни увидели "бумеранг" за снос советских памятников в Латвии, другие — неуважение к памяти жертв репрессий. Дискуссия быстро превратилась в спор о символах, истории и двойных стандартах.
Ранее сообщалось, что власти Томской области России в ночь на 19 апреля демонтировали памятник «Камень скорби», посвященный жертвам сталинских репрессий, в Томском Мемориальном парке, а также установленные рядом отдельные памятные знаки репрессированным латышам, литовцам, эстонцам, полякам и калмыкам. В том числе убран доставленный в Сибирь летом 2011 года камень памяти, подготовленный жителями Сигулды и созданный художником Гунтисом Пандерсом, на котором на латышском и русском языках было написано: «Пусть камень говорит и скорбит по латышам – жертвам политических репрессий».
Новость о демонтаже памятника вызвала бурную и крайне противоречивую реакцию в латвийских соцсетях. Обсуждение быстро превратилось в эмоциональную дискуссию о памяти, истории и взаимных действиях разных стран.
Значительная часть пользователей увидела в произошедшем эффект «бумеранга» — ответ на демонтаж советских памятников в Латвии. «Вот и бумеранг вернулся», «Как вы хотели? Сами начали этот “войну памятников”», «Что посеяли — то и пожинаем», — пишут комментаторы. Некоторые прямо указывают на двойные стандарты: «Странная логика — мы можем сносить их памятники, а возмущаемся, когда Россия делает то же самое», «Если можно одним у себя, почему нельзя другим у себя?»
При этом другая часть общества резко осудила демонтаж, подчеркивая разницу между памятниками: «Это грубое неуважение к памяти репрессированных», «Разница в том, что в одном случае сносят памятники жертвам, а в другом — памятники оккупантам», «Память народа невозможно уничтожить или стереть». Звучали и эмоциональные оценки действий России: «Россия давно уничтожает память о жертвах репрессий и прославляет Сталина», «Это варварство и неуважение к истории».
Отдельные комментаторы призывают не втягиваться в «войну символов» и сохранять человеческое отношение: «Печально, что мы не уважаем друг друга», «Мертвые не виноваты — не стоит воевать с памятниками».
В то же время часть пользователей усомнилась в самой трактовке события, ссылаясь на альтернативную информацию: «Памятник не уничтожили, а временно убрали на хранение из-за угрозы обрушения», «Может, не стоит разжигать ненависть, не разобравшись?»