Евгений Гомберг снова в суде: после Лианы Ланги отвечать за "чекиста" пришлось Янису Слайдиньшу

Ранее, в другом деле, Гомберг уже добился частичной победы в суде против Лианы Ланги, которая публично назвала его «бывшим агентом КГБ». Суд обязал ее опубликовать опровержение и извинения, а также выплатить компенсацию и судебные издержки. Вместе с тем Лиана Ланга уже заявила о намерении обжаловать решение. В своем сообщении в соцсетях она написала: «Информирую общество, что иск Гомберга против Ланги в суде первой инстанции частично удовлетворён. Планирую обжаловать во второй инстанции, поскольку решение суда, как минимум, вызывает удивление, и извиняться перед Гомбергом я не собираюсь».