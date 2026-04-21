Евгений Гомберг снова в суде: после Лианы Ланги отвечать за "чекиста" пришлось Янису Слайдиньшу
После победы в суде над Лианой Лангой Евгений Гомберг вступил в новый конфликт — на этот раз с известным медийным военным экспертом Янисом Слайдиньшем.
Латвийский предприниматель и меценат Евгений Гомберг в соцсетях сообщил о новом судебном разбирательстве — на этот раз против майора Яниса Слайдиньша. Поводом стала публикация на портале «Par Tēvzemi», где Гомберг был называн «русским империалистом и чекистом». При этом текст был опубликован без указания автора, что, по мнению ответчика, должно было снять с него ответственность.
Однако эта позиция в суде не устояла. «Официальный портал подразумевает ответственность за публикации», — пояснил адвокат, добавив, что владелец ресурса, которым является Янис Слайдиньш, несет ответственность за размещенный контент.
Само заседание оказалось неожиданно коротким. Судья открыл его в 11:02, а уже в 11:15 слушание было завершено. Стороны согласились рассмотреть возможность мирного урегулирования.
По словам Гомберга, ответчик готов отозвать публикацию и принести извинения. «С предложением адвоката я согласился, мне же не концерт нужен, а результат. Юридические расходы, около 1500 евро, этот сторож земли должен мне компенсировать, как и оплатить своему адвокату 800 евро. Думаю, что вопрос будет стоять о материальной компенсации, которую я просил в размере 1500 евро. От нее, думаю, останется некоторая часть, которую я предложу им пожертвовать от моего имени в пользу Украины. И пусть с Украиной торгуется», — отметил предприниматель, объясняя свое согласие на переговоры.
Ранее, в другом деле, Гомберг уже добился частичной победы в суде против Лианы Ланги, которая публично назвала его «бывшим агентом КГБ». Суд обязал ее опубликовать опровержение и извинения, а также выплатить компенсацию и судебные издержки. Вместе с тем Лиана Ланга уже заявила о намерении обжаловать решение. В своем сообщении в соцсетях она написала: «Информирую общество, что иск Гомберга против Ланги в суде первой инстанции частично удовлетворён. Планирую обжаловать во второй инстанции, поскольку решение суда, как минимум, вызывает удивление, и извиняться перед Гомбергом я не собираюсь».
На этом фоне новый процесс выглядит продолжением борьбы предпринимателя за защиту репутации. В случае достижения соглашения стороны представят его суду для утверждения без дальнейших слушаний. Если же договориться не удастся, следующее заседание назначено на октябрь 2026 года.