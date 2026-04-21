Прогноз МВФ относительно Латвии на предстоящие пять лет оказался не самым приятным
Прогнозы МВФ показывают, что к 2030 году валовой внутренний продукт ВВП на душу населения в пересчёте на евро существенно вырастет по всей Европе. Вырастет он и в Латвии, но в европейском разрезе по этому показателю страну обойдет даже Болгария, которую мы традиционно обгоняли.
Какие европейские страны, по прогнозам, будут лидировать по ВВП на душу населения к 2030 году и ожидаются ли заметные перестановки? Euronews Business изучила прогнозы Мирового экономического обозрения МВФ на 2025 и 2030 годы, включающие как номинальный ВВП на душу населения, так и показатели по паритету покупательной способности (ППС), которые корректируют статистику с учетом различий в ценах между странами.
Среди 41 европейской страны – членов ЕС, стран-кандидатов, государств ЕАСТ и Великобритании – Ирландия, по прогнозам, к 2030 году возглавит рейтинг ВВП на душу населения по ППС, сместив с вершины Люксембург, который лидирует в 2025 году.
Норвегия, Швейцария и Дания, по оценкам, замкнут первую пятерку; их позиции между 2025 и 2030 годами остаются стабильными.
Среди пяти крупнейших экономик Европы выше всех стоит Германия, занимающая 12-е место, за ней следуют Франция (15-е) и Великобритания (16-е). Италия находится на 18-й позиции, а Испания замыкает пятерку, находясь на 22-м месте.
Латвия в 2030 году сохранит 31-е место в этом рейтинге. При этом ее обойдет Болгария, которую мы сейчас опережаем. По номинальному ВВП Латвия за предстоящие пять лет поднимется на одно место - с 28-й строчки на 27-ю.
Литва продолжит отрыв от Латвии, поднявшись в этой таблице на одно место - с 20 на 19, а Эстония уйдет вниз с 25-го на 26-е.
Нижние девять строчек рейтинга в основном занимают страны-кандидаты в ЕС; таблицу замыкают Украина, Косово и Молдова. Турция выбивается из этого ряда: к 2030 году она должна занять 29-е место – выше трех полноправных членов ЕС, Болгарии, Латвии и Греции.
Ожидается, что пятнадцать стран сохранят свои позиции между 2025 и 2030 годами. Греция демонстрирует самое сильное снижение, опускаясь с 29-го на 32-е место, тогда как Кипр показывает наибольший рост, поднимаясь с 16-го на 13-е. Ни для одной другой страны не прогнозируется изменение позиции более чем на три строки.
Разрыв между номинальными показателями и данными по ППС тоже показателен. Мальта, Румыния, Польша и Турция занимают заметно более высокие места по ППС, чем в номинальном выражении в евро, что говорит о более высокой реальной покупательной способности, чем можно было бы предположить по «сырым» цифрам.
Обратная картина наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии, где позиции по ППС заметно ниже, чем в номинальном рейтинге.
