Запрет на телефоны расширили до 9‑х классов - у школьников есть 3 месяца для принятия новой реальности

Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1-го по 9-й класс (включительно), если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через три месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. До сих пор этот запрет действовал для учеников до 6-го класса.