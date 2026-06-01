Запрет на телефоны расширили до 9‑х классов - у школьников есть 3 месяца для принятия новой реальности
С сегодняшнего дня Латвия делает решительный шаг к "школе без телефонов": запрет на гаджеты расширяют до 9‑х классов. Власти уверены — меньше экранов, больше концентрации и меньше цифрового давления на детей.
Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1-го по 9-й класс (включительно), если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через три месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. До сих пор этот запрет действовал для учеников до 6-го класса.
Председатель отвечающей за продвижение законопроекта в Сейме комиссии по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре считает, что изменения дают четкий сигнал учредителям учебных заведений об ограничении бесцельного использования мобильных телефонов в школах.
"Исследования показывают, что даже в выключенном состоянии наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков", - пояснила Зариня-Стуре.
Ранее сообщалось, что в 2024 году парламент принял поправки к закону об образовании, запрещающие с начала 2025/2026 учебного года использование мобильных телефонов в школах до 6 класса, за исключением случаев, когда телефоны необходимы для изучения учебной программы. На образовательные учреждения была возложена ответственность за создание к 31 мая 2025 года условий и процедур для использования технических средств в преподавании, обучении и коммуникации.