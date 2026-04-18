"Я не могу терпеть неуважение к человеку": омбудсмен о смерти 24-летней девушки в центре соцухода
Смерть 24-летней девушки в социальном центре потрясла Латвию — омбудсмен заявила, что это не случайность, а следствие системных проблем, которые могут стоить жизни и другим людям.
В конце марта Латвию потрясла трагическая новость: в одном из государственных центров социального ухода умерла 24-летняя девушка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а к проверке активно подключилось Бюро омбудсмена. Ситуацию в эфире программы «Uz līnijas» на TV24 прокомментировала омбудсмен Карина Палкова. По ее словам, речь идет не о единичной трагедии, а о гораздо более глубокой проблеме.
«Сразу должна сказать, что этот случай не является индивидуальным. Он указывает на системные ошибки», — подчеркнула она.
«Это показывает, что не все центры социального ухода могут обеспечить человеку возможность получить медицинскую помощь вовремя и качественный уход», — отметила она.
Омбудсмен добавила, что в системе есть как хорошие, так и крайне проблемные учреждения, однако в данном случае выявлены серьезные нарушения. При этом она заняла жесткую позицию по поводу любых оправданий со стороны персонала: «Я не могу терпеть, когда не уважают человека. Каким бы он ни был, каким бы ни был его диагноз».
Отдельно Палкова прокомментировала распространенные аргументы о нехватке сотрудников и низких зарплатах: «Оправдания, что не хватает персонала или маленькая зарплата — я с этим согласна, оплата действительно неадекватно низкая. Но это не может быть причиной, чтобы не заботиться о человеке». Она также напомнила, что любой человек может оказаться в подобном учреждении: «Каждый из нас может оказаться на его месте — в социальном центре. Так быть не должно».
Особенно тревожной деталью стало то, что сотрудники Бюро омбудсмена посещали учреждение незапланированно и видели девушку еще при жизни:
«Наши сотрудники постучали, зашли в палату, увидели эту клиентку — она была жива. А через несколько дней она умерла».
«Мы попросили начать уголовный процесс, увидев, на наш взгляд, серьезные нарушения. Огромное спасибо прокуратуре за быструю реакцию и сотрудничество». Палкова выразила надежду, что расследование позволит не только установить обстоятельства конкретной смерти, но и выявить системные проблемы, которые могут приводить к трагическим последствиям: «Я очень надеюсь, что этот случай будет расследован, чтобы доказать эти системные ошибки, которые могут приводить к летальным исходам».