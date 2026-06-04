Печальная статистика: по числу родителей-одиночек Латвия опередила большинство стран Европы

Как сообщает Eurostat, доля таких семей значительно различалась между странами ЕС. В Эстонии четыре из десяти домохозяйств с детьми были семьями с одним взрослым (40,6%) — это самый высокий показатель в Евросоюзе. Далее следовали Литва и Латвия — 32,7% и 28,5% соответственно. Самые низкие показатели были зафиксированы в Словакии (3,1%), Греции (3,8%) и Словении (4,0%).