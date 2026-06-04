Печальная статистика: по числу родителей-одиночек Латвия опередила большинство стран Европы
Пословица «чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня» остается актуальной, однако для многих семей реальность такова, что вся ответственность ложится на одного взрослого. В 2025 году в странах ЕС насчитывалось около 6,1 миллиона семей с одним взрослым и детьми, что составляло 12,9% всех домохозяйств с детьми.
Как сообщает Eurostat, доля таких семей значительно различалась между странами ЕС. В Эстонии четыре из десяти домохозяйств с детьми были семьями с одним взрослым (40,6%) — это самый высокий показатель в Евросоюзе. Далее следовали Литва и Латвия — 32,7% и 28,5% соответственно. Самые низкие показатели были зафиксированы в Словакии (3,1%), Греции (3,8%) и Словении (4,0%).
На уровне ЕС большинство семей с одним взрослым воспитывали одного ребенка — таких было 60,1%. Еще 30,9% воспитывали двоих детей, а 9,0% — троих и более детей.
Кроме того, семьи с одним взрослым и детьми в большинстве случаев возглавляли женщины — около 5 миллионов таких домохозяйств, или 81,6% от общего числа. На мужчин приходилось оставшиеся 18,4%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Европе пересчитали число семей с детьми. Цифры по Латвии могут удивить.