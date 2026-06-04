Печальная статистика: по числу родителей-одиночек Латвия опередила большинство стран Европы
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Печальная статистика: по числу родителей-одиночек Латвия опередила большинство стран Европы

Отдел новостей

Otkrito.lv

Пословица «чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня» остается актуальной, однако для многих семей реальность такова, что вся ответственность ложится на одного взрослого. В 2025 году в странах ЕС насчитывалось около 6,1 миллиона семей с одним взрослым и детьми, что составляло 12,9% всех домохозяйств с детьми.

Как сообщает Eurostat, доля таких семей значительно различалась между странами ЕС. В Эстонии четыре из десяти домохозяйств с детьми были семьями с одним взрослым (40,6%) — это самый высокий показатель в Евросоюзе. Далее следовали Литва и Латвия — 32,7% и 28,5% соответственно. Самые низкие показатели были зафиксированы в Словакии (3,1%), Греции (3,8%) и Словении (4,0%).

На уровне ЕС большинство семей с одним взрослым воспитывали одного ребенка — таких было 60,1%. Еще 30,9% воспитывали двоих детей, а 9,0% — троих и более детей.

Кроме того, семьи с одним взрослым и детьми в большинстве случаев возглавляли женщины — около 5 миллионов таких домохозяйств, или 81,6% от общего числа. На мужчин приходилось оставшиеся 18,4%.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Европе пересчитали число семей с детьми. Цифры по Латвии могут удивить.

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