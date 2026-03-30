В Латвии начали уголовный процесс после смерти 24-летней женщины с пролежнями и истощением
После смерти 24-летней женщины в центре социального ухода Atsaucība прокуратура начала уголовный процесс. Пока причиной ее смерти считается онкологическое заболевание. В рамках уголовного процесса будет проверяться, получала ли женщина надлежащий уход.
24-летняя женщина попала в центр социального ухода Atsaucība летом 2025 года. Позже у нее выявили онкологическое заболевание. Врачи постановили, что оперировать уже поздно, и назначили паллиативный уход. Сейчас учреждения проверяют, какой уход оказывался женщине в последние месяцы ее жизни. Во-первых, у нее был крайне низкий вес, что свидетельствует о недостаточном питании. Во-вторых, у нее были пролежни - уже с признаками гангрены. При этом все это происходило при, казалось бы, постоянном медицинском наблюдении, пишет Lsm.lv.
Инспекция здравоохранения запросила документацию во всех медицинских учреждениях, где лечилась женщина, и планирует провести проверку в центре. Министерство благосостояния также проведет в центре проверку, результаты которой станут известны в течение месяца. Этот случай привлек внимание и Министерства здравоохранения. "Важно понять, был ли это единичный случай или речь идет о системной проблеме", - отметила директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка. Проверку в центре провели и эксперты Бюро омбудсмена.
"Этот случай попал в поле зрения нашего учреждения, и мы выехали на место. Вместе с нами был врач-эксперт. Мы выявили ряд несоответствий требованиям нормативных актов", - заявила омбудсмен Карина Палкова.
Бюро омбудсмена проинформировало об этом случае прокуратуру, которая возбудила уголовное дело и назначила судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти женщины.