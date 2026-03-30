В Латвии начали уголовный процесс после смерти 24-летней женщины с пролежнями и истощением

24-летняя женщина попала в центр социального ухода Atsaucība летом 2025 года. Позже у нее выявили онкологическое заболевание. Врачи постановили, что оперировать уже поздно, и назначили паллиативный уход. Сейчас учреждения проверяют, какой уход оказывался женщине в последние месяцы ее жизни. Во-первых, у нее был крайне низкий вес, что свидетельствует о недостаточном питании. Во-вторых, у нее были пролежни - уже с признаками гангрены. При этом все это происходило при, казалось бы, постоянном медицинском наблюдении, пишет Lsm.lv.