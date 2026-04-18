На популярном у жителей Латвии курорте запретили неприятную для туристов практику
На популярном у жителей Латвии итальянском острове Капри запретили приставать к туристам.
В разгар сезона Капри принимает до 50 000 посетителей в день, что многократно превышает численность местного населения — около 13–15 тысяч человек. Туристов на Капри часто останавливают владельцы заведений, предлагая прогулки по острову, лодочные экскурсии и скидочные меню в ресторанах и барах.
Мэр Паоло Фалько, давно выступающий за более грамотное управление турпотоком, говорит, что это «негативно влияет на восприятие острова».
«Я знаю, что есть туристы, которых с момента, когда они сходят с корабля, и до входа на фуникулёр [который соединяет порт с городом наверху] успевают остановить более пяти раз с предложениями экскурсий и ресторанов», — рассказал он итальянским СМИ.
«Такая настойчивость производит неприятное впечатление».
Теперь эта практика стала предметом нового постановления властей. «Коммерческим операторам, владельцам туристических агентств и их сотрудникам категорически запрещается привлекать клиентов навязчивыми и настойчивыми методами на территориях, находящихся в общественной или общем пользовании», — говорится в документе.
Новые правила подчёркивают, что туристы на острове должны иметь возможность свободно передвигаться, не «подвергаясь постоянным обращениям и остановкам со стороны хозяйствующих субъектов, занимающихся любыми видами посредничества или продвижения товаров и услуг на общественной дороге, включая навязчивую рекламу на улице и раздачу для этих целей буклетов, листовок и карт».
Нарушителям новых правил грозят административные штрафы от 25 до 500 евро.
Ранее на Капри ограничили численность туристических групп и запретили гидам пользоваться громкоговорителями и зонтами, служащими ориентирами для групп, чтобы меньше мешать другим посетителям и местным жителям.
