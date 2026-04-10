В Европе обнаружили страны, до которых добирается лишь редкий турист. Что с ними не так?
По мере того как популярные европейские страны вроде Греции, Испании, Италии и Франции сталкиваются с наплывом туристов, путешественники всё чаще ищут направления, где можно избежать толп и при этом провести запоминающийся отпуск. И, как пишет Euronews, такие места есть.
Винная культура и советское наследие
Молдавия – одна из наименее посещаемых и самых недорогих для туристов стран Европы. По данным Национального бюро статистики, на которые ссылается издание SeeNews, в 2025 году её посетили всего около 525 100 человек.
Зато путешественники, которые ищут подлинные и глубокие впечатления, не разочаруются: здесь сохранились нетронутые сельские ландшафты и богатая гастрономическая традиция.
Страна представляет собой уникальное переплетение советской, латинской, славянской и румынской культур, особенно заметное в архитектуре, включая образцы советского социалистического реализма в столице Кишинёве.
Молдавия известна своими древними винодельческими традициями: здесь можно посетить винные подвалы Милештий Мичь, где хранится крупнейшая в мире коллекция вин, а также винодельню «Крикова» – целый подземный винный город.
Альпийская сказка
Лихтенштейн – ещё одна европейская страна, которую посещает совсем немного туристов: в 2022 году сюда приехало лишь около 85 000 человек.
Это одно из самых маленьких государств мира и одна из двух так называемых «дважды континентальных» стран, и при этом оно предлагает потрясающие альпийские пейзажи и по‑настоящему сказочную атмосферу с замком на вершине холма.
Старейшая республика мира
Несмотря на то что Сан-Марино, окружённое территорией Италии, является микрогосударством – объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и старейшей республикой в мире, туристов здесь по‑прежнему немного. По данным Visit San Marino, в 2025 году турпоток лишь немного превысил два миллиона человек.
Страна считается одним из самых обеспеченных микрогосударств и дарит драматические панорамные виды на Адриатическое море и итальянскую сельскую местность.
Лучше всего знакомиться с Сан-Марино пешком: здесь можно посетить три средневековые башни – Честа, Гуаита XI века и живописную Монтале – по Тропе ведьм, откуда открываются завораживающие виды на Адриатическое море и Апеннины.
Самое молодое государство Европы
Косово пока остаётся в стороне от основных туристических маршрутов. Страна предлагает уникальное сочетание суровых горных ландшафтов, оживлённой кафе-культуры и богатого османского наследия.
По данным Агентства по статистике Косово, опубликованным центром CAPA, в 2025 году здесь побывали 463 092 туриста.
Красивая природа и богатое наследие
Хотя интерес к объектам ЮНЕСКО, таким как Охридское озеро, в последние годы растёт, Северная Македония в целом остаётся мало посещаемой. По данным Государственного статистического управления, с января по ноябрь прошлого года страну посетили около 1,2 млн туристов.
Северная Македония предлагает прекрасную природу, знакомство с историей Балкан и богатое культурное наследие. Столица Скопье сочетает современные и османские архитектурные мотивы и известна как родной город Матери Терезы.
