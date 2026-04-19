Многие работающие жители Латвии жалуются на стресс. А какая ситуация в других странах Европы?
Стресс или отсутствие заинтересованности сотрудников - это не только риск в плане удержания персонала, но и потенциальное снижение производительности. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Gallup, которая в своем отчете "Состояние глобального рынка труда в 2026 году" оценивает потери в 9% мирового ВВП.
Как комментирует Euronews, тенденция, похоже, усугубляется. Во всем мире вовлеченность сотрудников падает, и работники чувствуют себя менее мотивированными и преданными своему делу. По данным Gallup, глобальный показатель составляет всего 20 %, что является самым низким показателем с 2020 года.
Когда дело доходит до стресса, южные европейцы, как правило, страдают от него больше других: греки (61 %), мальтийцы (57 %), киприоты (56 %), итальянцы (51 %) и испанцы (47 %) отмечают самый высокий уровень стресса.
В то же время датчане (19 %), поляки (22 %) и литовцы (23 %), похоже, чувствуют себя менее напряженно.
Жители Латвии не могут похвастаться тем, что на работе они сильно расслаблены - на стресс жалуются 37% трудящегося населения. Это примерно как во Франции, Германии и Испании.
По данным Gallup, среди сотрудников, испытывающих наибольший стресс, преобладают менеджеры, люди моложе 35 лет и работающие по гибридной схеме.
Самые низкие показатели вовлеченности в Европе наблюдаются в Хорватии (7%), Польше (7%), Франции (8%), Швейцарии (8%), Люксембурге (9%), Ирландии (9%) и Австрии (9%).
Испания (10 %), Великобритания (10 %), Германия (11 %) и Италия (11 %) также едва достигли двузначного показателя.
В то же время Албания (32 %), Румыния (31 %), Швеция (25 %) и Мальта (25 %) демонстрируют одни из самых высоких уровней вовлеченности на континенте.
Данные по Латвии не приводятся.
Gallup указывает на профиль наименее вовлеченных работников: обычно им меньше 35 лет, они занимают неруководящие должности и не имеют доступа к удаленной работе, даже частично, хотя различия с другими демографическими профилями здесь минимальны.
Еще 15 % заявляют, что они не просто "не вовлечены", а "активно не вовлечены", то есть целенаправленно и сознательно психологически отстраняются от работы, команды и работодателя - то, что сегодня известно как "тихий уход".
