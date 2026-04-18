Eurostat: Латвия рискует стать одной из самых быстро вымирающих стран Евросоюза
Латвию ждет одно из самых резких сокращений населения в Европейском союзе: если прогноз Eurostat сбудется, к концу века в стране останется лишь около 1,23 миллиона жителей. Это означает спад почти на 34% — более стремительный, чем в Литве, Польше и других странах ЕС, и еще раз поднимает вопрос о глубоком демографическом кризисе, с которым страна живет уже не первый год.
В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 565 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до чуть более 1,5 миллиона — 1 535 556 человек, а к концу века в Латвии останется лишь 1 229 162 жителя, если прогноз Eurostat окажется верным. Это означает снижение на 33,9% — самый большой пропорциональный спад населения во всем ЕС. По этому показателю Латвия опережает Польшу, где прогнозируется сокращение на 31,6%, и Литву с падением на 33,4%, сообщает LSM.lv.
За тот же период население Литвы, как ожидается, уменьшится с 2,81 миллиона человек в 2025 году до 1,9 миллиона к 2100 году — то есть примерно до нынешнего уровня населения Латвии. В Эстонии ситуация будет несколько стабильнее: там численность населения должна сократиться с нынешних 1,3 миллиона до 1,1 миллиона к концу века.
Сравнительно небольшое сокращение населения ожидается во Франции и Австрии — менее чем на 5%. В Германии, Словении, Финляндии и Чехии прогнозируется снижение примерно на 10% от общей численности населения.
В 2025 году население ЕС оценивалось в 451,8 миллиона человек. После паузы, вызванной пандемией Covid-19 в 2021 году, оно вновь начало расти в 2022 году. Ожидается, что в ближайшие три года этот рост продолжится, а максимума население достигнет в 2029 году — 453,3 миллиона человек. После этого начнется постепенное снижение, и к 2100 году в ЕС будет проживать 398,8 миллиона человек.
Такие данные приведены в опубликованном Eurostat прогнозе численности населения. Результаты основаны на предположениях о рождаемости, смертности и миграции в странах ЕС.
Структура населения ЕС в 2025 году показывает общество с высокой продолжительностью жизни, низкой смертностью и низкой рождаемостью. Основную часть населения составляют люди трудоспособного возраста старше 50 лет, тогда как доля тех, кто младше их на 20 лет, значительно меньше.
Как следует из демографической пирамиды, к 2100 году ЕС перейдет к устойчивому сокращению населения: доля пожилых людей вырастет, а численность молодежи и населения трудоспособного возраста уменьшится.