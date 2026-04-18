Eurostat: Латвия рискует стать одной из самых быстро вымирающих стран Евросоюза

В 2025 году население ЕС оценивалось в 451,8 миллиона человек. После паузы, вызванной пандемией Covid-19 в 2021 году, оно вновь начало расти в 2022 году. Ожидается, что в ближайшие три года этот рост продолжится, а максимума население достигнет в 2029 году — 453,3 миллиона человек. После этого начнется постепенное снижение, и к 2100 году в ЕС будет проживать 398,8 миллиона человек.