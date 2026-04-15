Почти 5 тысяч смертей и лишь 1761 новорожденный: начало года принесло Латвии мрачные цифры
Демографическая ситуация в Латвии продолжает ухудшаться. За первые два месяца 2026 года в стране родился 1761 ребенок, а умерло 4957 человек, поэтому число умерших превысило число новорожденных уже на 3196. Одновременно сократилось и число браков, а население страны к началу марта составило 1,818 миллиона человек.
За первые два месяца этого года в Латвии был зарегистрирован 1761 новорожденный, что на 0,6% или на десять новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.
В первые два месяца 2026 года родилось 875 мальчиков, что на 4,9% или 45 меньше, чем в соответствующем периоде 2025 года, и 886 девочек, что на 4,1% или 35 больше.
В феврале в Латвии было зарегистрировано 810 новорожденных, что на 9% или 80 меньше, чем в соответствующем месяце 2025 года, в том числе 407 мальчиков и 403 девочки.
За первые два месяца этого года в Латвии зарегистрировано 4 957 смертей, что на 9,2% или 419 больше, чем за первые два месяца 2025 года, когда было зарегистрировано 4 538 смертей.
Таким образом, за первые два месяца этого года число умерших превысило число родившихся на 3 196 человек, в то время как за тот же период предыдущего года число умерших превысило число родившихся на 2 767 человек.
За первые два месяца 2026 года в Латвии было зарегистрировано 742 брака, что на 20,5% или 191 меньше, чем за соответствующий период 2025 года.
На 1 марта этого года население Латвии составляло 1,818 миллиона человек.