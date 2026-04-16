Менеджеры Rail Baltica заявили, что строительство магистрали выгодно для госбюджета Латвии
Совместное предприятие RB Rail AS, которое отвечает за централизованную координацию проекта и сертификацию железнодорожной линии во всех трех странах Балтии, провело фискальный анализ. Он отражает фактические затраты проекта Rail Baltica для Эстонии, Латвии и Литвы с учетом налоговой отдачи в период строительства.
Главный вывод при осторожной оценке — с каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в государственный бюджет возвращается от 19 до 21 цента в виде налогов, а именно - налога на добавленную стоимость, подоходного налога с населения и взносов государственного социального страхования. Фактически отдача может быть еще выше, так как в расчет не включены расходы работников в местной экономике.
В анализе смоделированы три сценария финансирования. Консервативный сценарий: если из следующего многолетнего бюджета ЕС проект Rail Baltica получил бы лишь в 1,5 раза больше финансирования Европы по сравнению с уже привлеченным, а все остальное страны покрывали бы из своих бюджетов, то итоговые затраты составили бы примерно 22 процента для Эстонии, 21 процент для Латвии и 36 процентов для Литвы от общей стоимости проекта.
Смешанный сценарий, наиболее вероятный: реализация проекта происходит с использованием не только средств Инструмента соединения Европы — все три страны планируют привлекать дополнительные средства из других источников, чтобы снизить нагрузку на налогоплательщиков и государственные бюджеты. При реализации таких решений фактические вложения государств, то есть чистые затраты в период строительства, могли бы снизиться примерно до 7 процентов для Эстонии, 4 процентов для Латвии и 13 процентов для Литвы от общей стоимости проекта.
Оптимистичный сценарий: если ЕС покрыл бы 85 процентов общей стоимости проекта, как предполагалось изначально, все три страны могли бы получить чистую выгоду, поскольку прямые налоговые поступления превысили бы государственные вложения в период строительства.
Ожидается, что налоговая отдача во всех трех странах будет схожей — примерно 19–21 цент с каждого евро. Основной фактор, влияющий на итоговые затраты, — это структура финансирования: чем большую долю расходов покрывают фонды ЕС, частные партнеры или другие внешние источники, тем меньшая нагрузка ложится на государственный бюджет в период строительства.