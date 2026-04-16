В Латвии приняли особый закон, который защитит журналистов и гражданских активистов
Сейм поддержал разработанный Министерством юстиции законопроект о защите лиц, действующих в общественных интересах, а также связанные с ним поправки к Закону о гражданском процессе. Их цель — усилить защиту лиц, действующих в общественных интересах, от стратегических судебных исков.
Изменения укрепят свободу слова и право общества на получение полноценной и качественной информации, обеспечивая большую независимость журналистам, редакциям, гражданским активистам и исследователям, защищая их от злоупотреблений судебными разбирательствами и снижая риск самоцензуры.
«Стратегические судебные иски все чаще используются для оказания финансового и психологического давления на журналистов, гражданских активистов, исследователей и других лиц, способствуя самоцензуре и угрожая свободе слова. В настоящее время у судов недостаточно эффективных инструментов для раннего выявления и предотвращения таких исков. Поэтому цель законопроектов — защитить людей, действующих в общественных интересах, от злоупотребления судебным давлением», - комментирует министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
Законопроекты предусматривают внедрение в правовую систему Латвии директивы Европейского парламента и Совета (ЕС) 2024/10691, вводя механизмы защиты для лиц, которые в общественных интересах выражают мнение или распространяют общественно значимую информацию и против которых подаются явно необоснованные или злоупотребляющие правом гражданские иски.
Законопроекты предусматривают:
- четкое определение того, что считается деятельностью в общественных интересах и вопросами общественного интереса;
- установление признаков, по которым можно выявить иски, поданные с недобросовестными целями;
- введение процессуальных гарантий для лиц, против которых направлены стратегические иски, включая возможность для суда прекратить производство, обязать истца возместить судебные расходы ответчика или наложить штраф;
- обеспечение защиты также в случаях, если стратегическое судебное разбирательство инициировано за пределами Европейского союза.
Одновременно законопроекты не ограничивают право лиц обращаться в суд, не запрещают подавать иски о защите чести и достоинства и не предоставляют иммунитет от гражданско-правовой ответственности. Механизмы защиты не будут применяться в случаях, если под прикрытием общественных интересов распространяется дезинформация или заведомо ложная информация. Решение о применении защитных мер в каждом конкретном случае будет принимать суд, индивидуально оценивая обстоятельства.
Министерство юстиции подчеркивает, что новое регулирование направлено на защиту демократических ценностей, свободы слова и общественной дискуссии, а не на введение цензуры.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии сняли с повестки правительства поправки, которые журналисты назвали угрозой свободе слова.