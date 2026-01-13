В Латвии сняли с повестки правительства поправки, которые журналисты назвали угрозой свободе слова

Глава ассоциации Анастасия Тетаренко-Супе отметила, что Европейский акт о свободе медиа подразумевает работу СМИ в свободной среде и не должен становиться поводом для новых ограничений. По ее словам, хорошо, что проект остановили до передачи в Сейм, потому что затем оспорить такие изменения было бы значительно сложнее.