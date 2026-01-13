В Латвии сняли с повестки правительства поправки, которые журналисты назвали угрозой свободе слова
Попытка в очередной раз ограничить свободу слова в медиа провалилась. Министерство культуры подготовило поправки к закону «О прессе и других средствах массовой информации», заявив, что речь идет лишь о технических уточнениях. Однако Латвийская ассоциация журналистов предупредила: изменения могли бы существенно ограничить возможности СМИ получать информацию от госуправления.
После публичных заявлений ассоциации Минкульт снял вопрос с рассмотрения на заседании правительства во вторник. Вместе с Министерством юстиции было подчеркнуто, что такие поправки не следует продвигать дальше. При этом остается открытым вопрос, как спорная формулировка попала в проект — по небрежности или сознательно, сообщает LSM.lv.
Что именно хотели изменить
Действующая редакция первой части 7-й статьи закона запрещает публиковать информацию, которая является государственной тайной или иной специально охраняемой законом тайной, а также материалы, содержащие призывы к насилию, свержению строя, пропаганду войны, жестокости, превосходства и нетерпимости, либо подстрекательство к преступлениям.
В подготовленной редакции предлагалось формулировать запрет иначе: вместо «тайны» использовать более широкое понятие «информация» — «государственная тайна или иная специально охраняемая законом информация». Ассоциация журналистов заявила, что такая замена радикально расширила бы запрет и позволила бы фактически закрыть для публикаций широкий круг ведомственных материалов «для внутреннего пользования», которые важны для расследований и контроля за госуправлением.
Глава ассоциации Анастасия Тетаренко-Супе отметила, что Европейский акт о свободе медиа подразумевает работу СМИ в свободной среде и не должен становиться поводом для новых ограничений. По ее словам, хорошо, что проект остановили до передачи в Сейм, потому что затем оспорить такие изменения было бы значительно сложнее.
Похожие опасения высказал и журналист Гунтис Боярс, заявив, что «тайна» — юридически определенный термин с понятными границами, тогда как «информация» — понятие гораздо шире. По его оценке, это могло бы создать возможность для ведомств закреплять дополнительные ограничения и отказывать в доступе к чувствительным темам, например связанным с закупками.
Как это объясняют министерства
Минкульт сообщил, что спорная правка была среди примерно 70 предложений, которые Министерство юстиции направило в рамках работы над законопроектом, включая «технические исправления». Минюст подчеркнул, что его задача — согласовать юридическую технику и терминологию с другими законами, но признал: именно эти предложения вызвали недоразумение и получили обоснованные возражения отрасли. Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере отметила, что решение о том, что включать в проект, принимает министерство-инициатор.
Министр культуры Агнесе Лаце заявила, что целью не было ограничение работы журналистов, извинилась за возникшее беспокойство и пообещала не продвигать поправки, против которых есть ясные возражения медиаорганизаций. В среду запланирована встреча всех вовлеченных сторон, чтобы согласовать решение. Ассоциация журналистов намерена добиться исключения спорных правок и настаивает, что любые изменения, затрагивающие работу СМИ, должны разрабатываться только в открытом диалоге с отраслью.