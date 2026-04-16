Драка детей в Каросте: семьи помирились, но люди в соцсетях продолжают травить девочку
История с избиением мальчика в Каросте получила неожиданный поворот: стороны готовы примириться, но в сети разгорелась травля — теперь угрозы получает уже сама девочка, ударившая ребенка.
Резонансный случай в Каросте, когда был избит 11-летний мальчик во дворе многоквартирного дома, получил продолжение. После новостей в СМИ ситуация приобрела новые, более сложные и противоречивые детали, сообщает liepajniekiem.lv.
Ранее сообщалось, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как две девочки подошли к мальчику, сидевшему на крыльце, и в присутствии других детей одна из них «ударила его коленом в лицо», а затем «несколько раз пнула его ногой».
Однако после публикации в редакцию обратились родители девочки, недовольные тем, что в материале, по их мнению, была представлена неполная и неточная информация. В частности, в статье указывалось, что до понедельника родители девочки не связывались с матерью пострадавшего мальчика Эвией. По их словам, это не соответствует действительности. «Мы действительно связались и встретились с Эвией в понедельник», — пояснили они, уточнив, что это произошло после того, как с матерью мальчика пообщалась газета Kurzemes Vārds.
Сам факт встречи подтвердила и Эвия. Более того, стороны пришли к взаимному решению урегулировать конфликт мирным путем: «Мы договорились, что все участники конфликта извинятся друг перед другом», — следует из достигнутой договоренности.
В результате мать пострадавшего мальчика на данный момент решила не обращаться в полицию.
Тем не менее ситуация обострилась в интернете. После того как видео избиения появилось в Facebook, девочка, участвовавшая в нападении, начала получать угрозы. По словам ее матери, «ей угрожают и в школе, и в приложении Snapchat». Более того, женщине прислали голосовое сообщение с предупреждением, что «ее дочь собирается избить толпа».
В травле участвуют не только подростки, но и взрослые люди, которые пишут оскорбления. В связи с этим родители девочки уже обратились в полицию.
При этом мать девочки не отрицает вины своего ребенка: «Я не снимаю ответственности со своего ребенка, и мы за это ответим», — говорит она. Однако, по ее словам, у конфликта есть предыстория. Она утверждает, что ранее 11-летний мальчик уже избивал ее младшего сына: «Он ударил моего восьмилетнего сына, у него был разбит нос». После этого девочка попыталась предупредить мальчика: «Она сказала, чтобы это больше не повторялось, иначе в следующий раз она его ударит». Но, по утверждению матери, конфликт продолжился, и мальчик снова подрался с ее младшим сыном.
После этого, как утверждает мать, у ее дочери «лопнуло терпение», и в воскресенье она избила мальчика. При этом женщина подчеркивает, что не оправдывает насилие: «Я отругала дочь. Мы поговорили, и я сказала, что это было жестко, потому что мальчик младше ее. Но она защищала своего брата».