"Мама, они бьют брата": в Каросте девочки напали на ребенка во дворе
В Каросте видеокамера зафиксировала жестокое нападение на 11-летнего мальчика: подростки избили его во дворе на глазах детей.
В Кароста произошел тревожный инцидент с участием подростков. Во дворе многоквартирного дома две девочки подошли к мальчику, сидевшему на крыльце, и в присутствии других детей одна из них ударила его коленом в лицо, сообщает liepajniekiem.lv.
После удара мальчик упал на спину, однако на этом нападение не закончилось — девочка несколько раз пнула его ногой. Все происходящее зафиксировала установленная у дома камера видеонаблюдения.
Как сообщается, незадолго до этого в соседнем дворе поссорились два мальчика, которые начали толкаться и драться. Предположительно, один из участников конфликта пожаловался своей старшей сестре примерно 13–14 лет. Та вместе с подругой, вероятно, решила отомстить за брата.
Мать пострадавшего 11-летнего мальчика, Эвия, рассказала о случившемся: “Просто одна из девочек начала пинать моего ребенка. Могли бы словесно отругать, но так агрессивно себя вести…”
По ее словам, у сына на лице остались синяки, а произошедшее причинило ему сильные эмоциональные переживания. Более того, избиение происходило на глазах младшего брата мальчика, которому еще нет семи лет. Женщина передает слова младшего сына: “Он прибежал и, плача, сказал: “Мама, мама, — пришли девочки и бьют брата”.
Эвия отметила: “Мы с мужем собираемся обратиться в полицию”.