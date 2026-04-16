Латвийские аналитики предупредили о риске потерять государство
Аналитический центр Providus опубликовал статью «Секретность, ИТ и миллиарды: как рушатся государственные институты и как не потерять государство», в которой оценивается, что необходимо срочно сделать для подготовки выборов в Сейм 2026 года, а также рассматривается нынешний скандал вокруг ИТ-закупок и предлагаются решения, чтобы предотвратить подобные кризисы в будущем. Авторы статьи — Санда Лиепиня, Иво Роллис и Лига Стафецка.
Система строилась годами
Авторы статьи указывают, что скоро пройдет месяц с начала следственных действий Европейской прокуратуры в Латвии, и это дело уже нельзя воспринимать как отдельную «неудачную закупку». Оно раскрывает систему, выстраивавшуюся годами, которая объединяет слабую способность государства как заказчика, непрозрачные ИТ-проекты и политически неясную ответственность за расходование миллионов евро публичных средств.
В статье подчеркивается, что этот кризис необходимо решать по четырем взаимосвязанным направлениям: 1) обеспечение выборов в Сейм 2026 года, 2) преобразование архитектуры и управления государственными цифровыми решениями, 3) расследование и наступление ответственности, 4) разрушение секретности как центральное предварительное условие любой реформы. Если эти четыре сферы не рассматривать вместе, любая реформа останется косметической — с риском через несколько лет снова оказаться перед похожим скандалом.
Нам нужна гарантия
«Сейчас мы рискуем ограничиться очень поверхностной реакцией — сменить руководителей, заказать аудиты и надеяться, что этого хватит», — подчеркивает директор аналитического центра Providus и соавтор статьи Санда Лиепиня.
«За месяц с начала действий Европейской прокуратуры в Латвии в политической коммуникации так и не было ясно и недвусмысленно отделено, что проведение и организация выборов в Сейм 2026 года должны быть отвязаны от этого скандала — фактически единственным шагом в этом направлении стало решение считать голоса вручную. Расследование, судебные процессы и политические баталии вокруг этих скандалов будут продолжаться месяцами и годами. Избирательные циклы к этому не приспосабливаются. Поэтому ответственность Центральной избирательной комиссии состоит в том, чтобы уже сейчас ясно и недвусмысленно отделить техническое и институциональное обеспечение выборов, а также вовлеченных сотрудников от связи с эпицентром этого кризиса. Уже сейчас должна быть уверенность, что проведение выборов будет технически безопасным и при этом наглядно защищенным от тени этого скандала. В публичной коммуникации сейчас важно указывать на меры, которые предпринимаются, чтобы была гарантия того, что честность выборов не находится под угрозой. Нам всем важно знать, что голоса избирателей будут подсчитаны честно и что 3 октября 2026 года нужно прийти на выборы».
Открыто и срочно оценить
Эксперты Providus предупреждают, что сосредоточенность только на ответственности отдельных должностных лиц или на «более строгих внутренних правилах» означала бы повторение ошибок других стран. В статье анализируются примеры Дании, Швеции и Италии, которые показывают, как длительная секретность, чрезмерная централизация без контроля и экономия за счет человеческого капитала могут привести к институциональному банкротству или серьезным кризисам безопасности. Также в статье рассмотрены примеры Эстонии, Финляндии и Великобритании.
Авторы призывают правительство и Сейм открыто и срочно оценить, можно ли спасти модель управления центрального агентства цифрового развития косметическими реформами, или же необходима более глубокая смена архитектуры — с четко разграниченными функциями между заказчиком, надзором, технической архитектурой и внедрением, а также с ясной политической ответственностью. Примеры других европейских стран показывают, что и в Латвии на этот раз поверхностных и косметических изменений, скорее всего, будет недостаточно. Бывают моменты, когда честнее признать: конкретное учреждение как система провалилось.
Особо подчеркивается необходимость изменения культуры секретности: крупные ИТ-закупки, поправки к ним, внутренние аудиты и отчеты о рисках должны стать по возможности публично доступными, за исключением только действительно чувствительных аспектов безопасности. В противном случае существует риск, что любая «реформа» будет лишь сменой названий и структур, оставляя нетронутой среду, в которой могут повториться схемы, наблюдаемые сегодня.