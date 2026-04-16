Жители Латвии рассказали, где именно в стране больше всего бюрократии
В опросе центра исследования общественного мнения SKDS, проведенном по заказу Латвийской торгово-промышленной палаты, 85% опрошенных жителей признали, что снижение административной нагрузки и бюрократии в настоящее время является существенной проблемой в Латвии. Одновременно 77% респондентов оценили текущий уровень бюрократии в государственном управлении как высокий.
На вопрос «Как, по вашему мнению, в течение последнего года в целом изменился объем бюрократии и всех видов административной нагрузки в Латвии?» 34% ответили, что он увеличился, 39% полагают, что он не изменился, а 9% указывают, что объем сократился.
Также в опросе были выявлены сферы, в которых, по мнению жителей, бюрократическая нагрузка является наибольшей. Чаще всего упоминались здравоохранение, строительство, самоуправления и учреждения самоуправлений, налоги и государственное управление.
«Результаты опроса показывают, что снижение бюрократической нагрузки является очень актуальным не только для предпринимателей, но почти в такой же степени и для жителей. Полученные данные являются как хорошей точкой отсчета, чтобы через полгода провести повторное измерение и оценить, есть ли положительные изменения, так и отличным “компасом” для направлений, в которых, по мнению жителей, предстоит наибольший объем работы», - комментирует результаты опроса руководитель Группы по сокращению бюрократии (BAG), советник правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш:
